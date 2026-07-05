韓27歲護士遭職場欺凌3年　申訴無果選擇輕生　李在明斥恐怖暴力

韓國近日爆出一宗護理界疑似職場霸凌致死事件，一名27歲護理師因長期遭前輩施以俗稱「燒魂（태움）」的霸凌後，6月不幸輕生。事件曝光後，不僅有其他護理師出面控訴曾遭受相同對待，也引發社會高度關注。韓國總統李在明更痛批這是「恐怖暴力」，並下令對該醫院展開勞動檢查。



遭霸凌長達3年 申訴無果後離職仍走上絕路

綜合韓媒報道，在京畿道廣州市一家醫院工作的27歲護理師姜秀彬（音譯），在職期間長達3年遭受俗稱「燒魂」的職場霸凌，多次向護理長及護理部反映，卻始終未獲得實際改善措施。她因長期承受精神壓力接受憂鬱症治療，去年3月以職場霸凌為由辭職，並向勞動部提出申訴。

韓國一名27歲護理師因長期遭前輩施以俗稱「燒魂（태움）」的霸凌，上個月不幸輕生。（截取自YouTube@MBCNEWS）

姜秀彬的日記中寫道：每天都像在地獄

然而，案件最後僅認定3名涉事人員中的1人有不當行為，且僅予以訓誡處分便結案，造成姜秀彬最終選擇輕生。而「燒魂」（태움）是韓國護理界長期存在的霸凌文化，意指資深護理師透過羞辱、責罵等方式折磨新人，直到「把靈魂燒成灰燼」，在新人培訓階段尤其嚴重。

「燒魂」文化曝光 日記寫下：每天都像在地獄

姜秀彬的日記中寫道：「沒有人回應我的問候」、「每天都像在地獄裏」、「如果我辭職，就交不起房租，所以我只能回到那個地獄。」據報道，一名資深護理師甚至曾當著同事面前對她說：

我可以把你燒死。

事件曝光後，曾在該醫院急症室工作的金女士也向MBC電視台揭露類似經歷。她表示，只要犯錯，資深護理師就會把針頭等醫療器材丟到地上，要她一一撿拾，還會將她帶到急症室當眾斥責，羞辱她「缺乏常識」。金女士回憶，相較於言語辱罵，更令人恐懼的是所謂的「眼神霸凌」，她說：

最可怕的是被人用那種面無表情的眼神盯着。

1涉事護理師最終離職 李在明怒批「恐怖暴力」

不過，一名曾住院的病患也表示，自己曾親眼目睹「燒魂」現場。他指出，一名資深護理師對初階護理師大聲辱罵，聲音大到病房內都聽得一清二楚，讓他難以忍受。他先是表達不滿，更警告若再次看到「燒魂」將檢舉，之後他向多個單位正式提出申訴，並蒐集相關資料提交醫院，最終確認涉事護理師已離開醫院。

事件持續延燒後，護理界與政府也相繼研擬改善措施。李在明1日在社群媒體發文表示，

『燒魂』是一種可怕的暴力形式，絕不能以教育、習俗或組織文化的名義加以辯護。

他並已下令立即對涉事醫院展開勞動檢查，並宣布針對具有類似風險的醫療機構進行專案檢查。他強調，政府將徹底調查職場霸凌及違反勞動法的行為，一旦確認違法將依法嚴懲。

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【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】

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