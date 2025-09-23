新加坡多地驚現「紫色光球四圍走」如有生命　疑是罕見「滾地雷」

新加坡白沙、淡濱尼和義順等地區近日相繼出現神秘紫色光球，引發網友熱烈討論。多段在社群媒體平台TikTok流傳的影片顯示，這些光球會在空中四處移動，並伴隨著爆裂聲和閃光。



據《8視界新聞網》報導，依TikTok上的影片紀錄，首次目擊事件發生在白沙公園，一團紫色光球在空中游移，並發出四次爆裂聲和閃光後消失。該影片在短時間內獲得超過120萬次觀看。

一輛行駛中車輛的行車記錄器拍攝到類似的紫色光球緩緩飄過馬路，期間至少發出五次爆裂聲和閃光。（Tiktok@sundayannab1）

另一起目擊事件則發生在義順組屋底層，影片中紫色光球在建築物底層移動（Tiktok@xmbubulov3）

隨後在淡濱尼，一輛行駛中車輛的行車記錄器拍攝到類似的紫色光球緩緩飄過馬路，期間至少發出五次爆裂聲和閃光。該段影片在發布14小時內即突破200萬觀看次數。另一起目擊事件則發生在義順組屋底層，影片中紫色光球在建築物底層移動，並發出兩次爆裂聲和閃光，吸引超過69萬人次觀看。

對於這個現象，部分網友推測可能是罕見的自然現象「球狀閃電」。根據《中國氣象報》此前報導，球狀閃電俗稱「滾地雷」，其顏色會隨溫度變化呈現不同色澤，包括橘黃色、紅色、黃色、紫色、藍色等。球狀閃電的移動軌跡不固定，可能沿著電線、水管移動，也可能隨氣流飄動，甚至能穿過門窗進入室內。

然而，也有網友質疑在短時間內三個不同地區都出現球狀閃電的可能性，懷疑影片可能是AI特效製作。但支持影片真實性的網友指出，淡濱尼的行車記錄器畫面中可見引擎蓋上有紫色光球的倒影，而義順的影片也顯示光球移動時會照亮周圍的柱子和地面。

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】