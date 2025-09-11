雷暴也會引發哮喘？山西雷雨數百人呼吸困難湧急症　醫生解釋原因

大陸山西太原8日晚間突發雷雨天氣，電閃雷鳴持續十多分鐘。與此同時，有人因「雷暴現象」身體出現不適。



短短數小時內，山西白求恩醫院急診科湧入400多名患者，其中以兒童、孕婦及中青年為主。病患多出現劇烈咳嗽、呼吸困難等症狀。

山西8日晚突發雷雨，短短數小時內白求恩醫院急症室湧入400多名咳嗽及呼吸困難患者，過敏反應科主任指出是典型的「雷暴哮喘」。（微博影片截圖）

根據《山西日報》，上述醫院的過敏反應科主任張焕萍指出，這次事件為典型的「雷暴哮喘」，是指當地附近發生雷暴後觀察到的急性哮喘病例的增加。主因是雷暴天氣導致空氣中的花粉顆粒在雷電作用下爆裂，形成更微細過敏原。這些微細顆粒直接進入下呼吸道，引發急性氣道痙攣，哮喘急性發作。

《全球哮喘防治倡議》（GINA）統計顯示，雷暴天氣可能使哮喘急診就診率增加3至5倍。儘管雷暴哮喘較為罕見，但一旦發生可能影響大量人群，在極少數情況下，甚至可能危及生命。

寧夏回族自治區2022年9月曾發生一起雷暴哮喘事件。一項調查分析納入了雷暴發生24小時內就診的320例雷暴哮喘患者，結果顯示：

雷暴天氣發生後第1小時至第4小時內就診人數最多（52.7%）；

14歲至40歲之間發病人數最多（58.4%）；

常見症狀包括喘息（70.9%），氣急（64.4%），咳嗽（40.0%）及胸悶（12.8%）。



專家建議，有過敏史的民眾應密切關注天氣預報及花粉過敏指數。當遇到雷暴天氣時，應避免戶外活動並關閉門窗。

