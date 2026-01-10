美國男子涉盜墓轉售人皮袋　家中起獲逾百頭骨　警：前所未見

美國警方1月9日拘捕一名賓夕法尼亞州男子，指他涉嫌在當地墳場內盜墓偷走人骨。當局在疑犯家中搜獲至少100個頭骨，他承認轉售部分遺骸，並需要面對超過500項控罪。



哥倫比亞廣播公司（CBS）9日報道，事發於11月左右，賓夕法尼亞州盧澤恩郡（Luzerne County）陵墓遇劫，當局隨即展開調查，並在12月底接獲線報，指34歲男子格拉克（Jonathan Gerlach）可能與案件有關。

美國34歲男子格拉克（Jonathan Gerlach）涉嫌盜墓及出售遺體被捕。（網上圖片）

線報人士稱，認識有人最近去過格拉克的家中，在地下室見到一具掛起、部分被拆解的遺體，而時間與盧澤恩郡陵墓遇劫相近。另外線報亦提到，格拉克的社交平台Instagram帳戶追蹤標本剝製術、收集和出售骸骨等帳戶，又指他曾經在11月到芝加哥出售一個頭骨。

探員其後將格拉克列為疑犯，再於對方的社交平台搜集情報，除了發現他追蹤大量收藏骸骨、遺體等帳戶，亦在Facebook一個「人骨和頭骨出售群組」找到其他用戶感謝格拉克提供「人皮袋」的留言。

Facebook一個名為「人骨和頭骨出售」群組有網民留言，感謝34歲疑犯格拉克（Jonathan Gerlach）出售的「人皮袋」。（網上圖片）

當局追蹤格拉克的通訊及行車紀錄，揭發格拉克曾多次現身費城一個墳場，最終在1月6日以涉嫌盜取遺體罪拘捕對方。他向探員供稱，自己在網上出售部分遺體，而大部分則存在家中地下室。

警方根據搜查令，7日在格拉克家中地下室起獲超過100個頭骨、大量人類骨頭、木乃伊化的四肢等，翌日帶同搜索犬於格拉克的儲存倉內搜出8具遺體、骨灰，以及相信是從墳墓偷走的珠寶等。

圖為其中一個遭格拉克盜墓的陵墓。（ABC 截圖）

格拉克被控超過500項控罪，包括棄屍、盜竊、非法侵入、收受贓物等，目前在監獄囚禁，預計20日出庭。警方指疑犯家中地下室佈滿人體殘骸，形容環境可怕和令人不安，而且是前所未見。當局亦表示，會盡量安排受影響的死者可以獲得真正安息。