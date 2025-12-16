法國19歲少年遭「直播槍殺焚屍」　媽媽上網驚見虐殺愛兒影片心碎

法國南部尼姆（Nîmes）7月發生一宗震撼全國的虐殺命案，一名19歲男子疑似捲入毒品交易糾紛，遭人捆綁擄走，並將其槍殺焚屍。令人髮指的是，整個犯案過程全被兇嫌直播到社群平台，引發全國譁然。事發數月，警方展開大規模搜索，一共逮捕8人，6名嫌犯於日前被正式起訴。



綜合《巴黎人報》、 《France 3 Régions》報道，警方9日上午6時許跨區發動搜索，共出動約60名警力，逮捕至少6人，其中還有1人未成年。尼姆檢方則證實，全案共有8人被帶回偵訊，依涉嫌「組織與執行犯罪」接受調查，羈押時間最長可達96小時。

法國19歲少年被綑綁虐待，最後慘遭槍殺焚屍。（示意圖/Maxim Hopman@unsplash）

少年遭「綁成糉子」頭部中彈 遺體被燒成黑炭（慎入）：

命案發生在今年7月15日傍晚，民眾在尼姆北邊約30公里處的葡萄園散步，發現一具部分焦黑的遺體，經警方確認，正是19歲的死者雅尼斯（Yanis M）。調查顯示，少年生前遭從腳到肩牢牢綑綁，之後便遭槍殺，第一槍直接爆頭，其餘兩槍則是身體，接着兇手再澆上汽油縱火焚屍。

最駭人的是，兇嫌不僅錄下犯案過程，還在社群直播，影片還拍到少年痛苦掙扎數秒鐘，引發全國震怒。少年母親因久等未見兒子回家報案，卻在網路流傳的直播片段，認出裏面的人就是自己的小孩，當場心碎。

少年販毒踩錯地盤 遭疑「通風報信」

檢方指出，雅尼斯來自巴黎郊區特朗布萊（Tremblay），7月12日才到尼姆，準備販毒。然而，他被尼姆本地的犯罪集團懷疑是來幫仇家幫派「打探情報」，自此被盯上，甚至在網路上張貼懸賞，蒐集少年資訊，並付費下死令要他「永遠睡着」。

這宗兇殘命案撼動地方治安，當局在7月21日宣布實施「未成年夜間宵禁」近2個月，只為壓制毒品交易與幫派暴力。如今事發5個月，檢方在12日宣布，已有6名年齡介於17歲至27歲男子被起訴。6人中，有5人被羈押，其中1人更擁19條前科，可謂惡事做盡，另1人則是被裁定司法監督。

延伸閱讀：泰國23歲美女DJ全裸頭部中槍亡 左手握槍但非自殺 警指真兇是他

+ 21

延伸閱讀：

好萊塢名導羅伯雷納與妻住處遭殺害身亡 美媒：兇手疑為32歲兒

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】