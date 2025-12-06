男兒當入樽聖地有外國人全裸沖涼隨處排泄　鎌倉市忍無可忍再出招

近年大量外籍觀光客湧入日本，造成「過度旅遊」（Overtourism）問題，位於神奈川鎌倉的1處平交道因為日本人氣動漫《男兒當入樽》爆紅、成為外籍遊客朝聖的打卡點。



不過龐大人潮不僅影響交通，還有人亂丟垃圾、違規營運的白牌車橫行，當局先前設立拍照專區因應，如今又宣布將不再印發印有平交道的原創車牌。

鎌倉近年來中國遊客數量大增，帶來旅遊收入同時也給居民生活帶來不小影響。（網絡圖片）

《男兒當入樽》平交道太紅 當局暫停發放紀念車牌

日媒報道，日本江之電「鎌倉高校前站」附近的平交道曾出現在《男兒當入樽》動畫片頭曲中，爆紅後成為外籍遊客朝聖的熱門景點，然而大批觀光客湧入導致亂象出現，許多遊客隨手亂丟垃圾、擅闖私人土地，甚至還有外國人在公園直接脫光，用自來水清洗身體或是闖入住宅區排泄等。

鎌倉市為了因應旅遊亂象，除了設置保安人員、安裝多語言告示外，今年9月還設立拍照專區，然而過度旅遊問題難解，如今地方當局宣布將停止發放印有平交道場景的原創車牌。

據悉，自2014年起，鎌倉市開始向所有申請者發放印有平交道場景圖案的原創摩托車車牌，旨在提升城市魅力，並加深居民對車牌的歸屬感，這個車牌上的圖案與《男兒當入樽》中主角站立的場景幾乎一模一樣，成為不少人想拿到的紀念品。

然而隨着遊客數量增加，當地居民的生活也受到影響，鎌倉市近日宣布「將從明年1月30日起暫停發放這款紀念車牌」，不過未來仍會發放空白、無圖案的車牌。

2014年起，鎌倉市開始向所有申請者發放印有平交道場景圖案的原創車牌，旨在提升城市魅力。（TVK）

