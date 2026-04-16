成都溫泉池驚現多坨糞便　顧客投訴店家撈完唔消毒照畀客浸

四川成都一家溫泉酒店的溫泉池驚現糞便。有消費者向店家投訴後，工作人員僅將糞便撈起，甚至在未徹底消毒的情況下繼續開放。惟店家反駁指，發現糞便後已放水並消毒，稱是投訴人當時未浸溫泉想退費遭拒後惡意抹黑。



四川成都一家溫泉酒店的泡池被爆出驚現糞便。（瀟湘晨報）

《瀟湘晨報》報道，王女士和友人到成都的「FUFU湯」湯泉酒店消費，期間她在全裸溫泉池聽到有小孩說踩到疑似糞便的物體。隨後王女士讓工作人員打撈，發現確實是糞便，「不止一兩坨，挺多的」。

王女士稱，工作人員把糞便打撈起來後未做任何消毒，後續還有消費者繼續浸溫泉。由於覺得出現糞便很不衛生，王女士等人放棄浸溫泉，並要求店家退款，但被拒絕。

工作人員在泡池撈出糞便。（瀟湘晨報）

事後有消費者報警。（瀟湘晨報）

對於王女士的投訴，「FUFU湯」酒店的工作人員稱，王女士等人因為溫泉池出現糞便覺得難受，便要求商家免單，但雙方無法成功協商，最後他們正常消費後離店，部份客人則因為沒有成功協商直接報警。

對於向消費者退費問題，工作人員稱自己並不清楚，但強調「這個事情發生很久了，現在屬於惡意抹黑造謠，我們報警處理了，會追究對方法律責任」。