Benz女司機停車｢長裙掩護｣當街大便畫面曝光 網民批：也該善後吧
撰文：中天新聞網
一名網友在FB分享台灣苗栗一位駕駛平治（Benz）私家車的女司機趁沒人發現時，竟直接蹲下在路邊隨意大便，貼文曝光後，隨即引發熱議。
網友在FB社團「苗栗大小事」發文指出，一名穿著長裙的女司機下車後，突然在路邊蹲下用裙子作掩護隨地大便。
台灣苗栗一女子用長裙做掩蓋當街大便，全程被監控拍下：
+4
發文者見狀嚇得直呼：
本人要敬佩你的勇氣……屎在滾我能理解，但是你也該善後吧。
貼文曝光後，引發其他網友留言：
「太誇張了…」
「穿裙子不用穿裡面，就是為了這樣方便，這可以報環保局，有罰金1200~6000（台幣）」
「這個厲害了，好像沒擦屁股」
事實上，依據台灣的《廢棄物清理法》第27條第7款，隨地便溺可處新台幣1200元至6000元罰款。民眾若有需求，應選擇公廁等合法地點上廁所。
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】