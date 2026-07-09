女學員目睹教練飛行中奪門跳機自殺 校長：如時速200公里開車門
撰文：聯合新聞網
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阿根廷檢方近日發布聲明指出，一名飛行教官駕機飛行時打開機門跳下，留下正在接受他指導的學員獨自駕駛飛機降落。
美媒報道，事件發生於7月4日，地點位於阿根廷中部托雷多（Toledo），42歲飛行教官貝塔佐（Leandro Andrés Bertazzo）事後被發現身亡。
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根據美媒TN報道，貝塔佐當時與一名22歲女學員羅薩里奧（Rosario）共同搭乘一架塞斯納150（Cessna 150）型飛機。羅薩里奧表示，貝塔佐摘下耳機、解開安全帶、打開機門跳機前，曾對她說：「妳知道該怎麼做，繼續飛。」
貝塔佐任職飛行學校的校長阿爾瓦雷斯（Eduardo Álvarez）表示，貝塔佐當天稍早曾與另一名學生執行飛行，事前沒有任何跡象顯示他計畫跳機。他說：「貝塔佐在機上、身旁還有另一個人的情況下，做出了這個悲劇性的決定。這令人無法想像，也無法理解，但人類的心智就是如此複雜。」
阿爾瓦雷斯表示，在飛行途中打開飛機機門極為困難，就像試圖打開一輛以時速200公里行駛中的汽車車門。羅薩里奧雖然「完全處於震驚狀態」，仍成功駕機安全降落，機身也沒有受損。
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TN指出，貝塔佐經驗豐富，也曾在鄰國智利擔任飛行教官。檢方將調查導致他死亡事件的確切經過。阿爾瓦雷斯表示，貝塔佐「是一個很棒的人，臉上總是掛着燦爛的笑容」。他說：「我們對這件事感到震驚。」
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