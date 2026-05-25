奧地利女玩滑翔傘遭飛機迎頭撞穿險死　急開後備傘保命｜有片

奧地利一名44歲的經驗豐富女性滑翔傘好手，在施密滕霍厄山（Schmittenhöhe）附近飛行時，突遭一架小型觀光飛機從頭頂上方幾英尺處高速撞擊，導致其滑翔傘當場被「劈成兩半」。該女子在空中失控旋轉、尖叫墜向地面，所幸在最後關頭拼死打開緊急降落傘，最終奇蹟般生還，全身上下僅受輕微瘀傷。



飛機擦身撞裂傘具 女子高空失控旋轉

根據奧地利媒體報導，這一空中驚魂事件發生於週六下午。事發當時，44歲的滑翔傘手薩布麗娜（Sabrina）正於奧地利北部知名景區上空翱翔。不料，一架由28歲男子駕駛的小型觀光飛機突然竄出，直接撞穿了薩布麗娜的飛行裝置。

事發當時，44歲的滑翔傘手薩布麗娜（Sabrina）正於奧地利北部知名景區上空翱翔。（X@aviationbrk）

隨身相機錄下的驚悚畫面顯示，撞擊瞬間就在薩布麗娜頭頂上方僅幾英尺處發生，巨大的衝擊力讓她的滑翔傘蓋瞬間撕裂成兩半。薩布麗娜在空中發出絕望的尖叫，整個人隨即陷入失控的瘋狂旋轉，並以極快的速度向地面墜落。

女運動員玩滑翔傘遭飛機撞穿▼▼▼

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落地發出痛苦呻吟 隨後發文：不敢相信我還活着

在命懸一線的生死關頭，薩布麗娜展現了驚人的冷靜與專業技術。她拼盡全力掙脫失控的主傘，成功在墜地前將緊急降落傘展開。相機隨後拍下她重重摔落至地面、發出一聲痛苦呻吟的畫面。當地執法部門接獲報案後，立即出動警用直升機趕往現場救援，隨後將她緊急送往附近機場進行安置。

死裏逃生的薩布麗娜隨後在社群平台Instagram上發文，向關心她的親友報平安。（IG@Sabrina）

死裏逃生的薩布麗娜隨後在社群平台Instagram上發文，向關心她的親友報平安，連她自己都對這場奇蹟感到不可思議：

我到現在還不敢相信自己還能坐在這裏打字！除了幾處嚴重的瘀青和一些瘀傷之外，我竟然什麼事都沒有發生！

觀光飛機安全迫降 駕駛稱「視線死角」無法避讓

另一方面，涉事的小型觀光飛機在發生碰撞後，成功於澤爾湖機場（Zell am See Airport）安全降落。28歲的飛機駕駛在接受調查時聲稱，事發當時由於飛行角度與視線死角，他「根本無法看見並避免」撞上該具滑翔傘。目前當地民航當局與警方已對這一空中相撞事故展開正式調查，以釐清雙方的飛行責任歸屬。

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