英國17歲少年憑ChatGPT揪出罕見病　救回一命直呼「太瘋狂！」

英國一名青少年近日憑藉AI工具ChatGPT，自行診斷出被家庭醫生忽略的罕見疾病，及時獲得救治，避免了致命風險。



英媒報道，現年17歲的卡蘭（Kahlan Eales）最初因感冒後恢復困難、雙腳發紫就醫，被當地診所診斷為常見的雷諾氏症候群（Raynaud’s syndrome），即一種血液循環系統疾病，建議保暖並戴上手套。

但他卻認為自己的症狀似乎更嚴重，坐巴士時使用ChatGPT描述自身情況後，對方卻指他或可能罹患格林-巴利症候群（Guillain-Barre syndrome，GBS）。在這種疾病中，人體的免疫系統會攻擊神經，它會導致虛弱、麻木，甚至可能癱瘓且致命。

2025年1月22日，圖為人工智能聊天軟件 ChatGPT 的標誌。（Reuters）

卡蘭隨即與母親到急症室求診以再度確認病況，急診室醫生亦認同AI的判斷，並安排到布里斯托皇家醫院（Bristol Royal Infirmary）接受血漿置換治療，其後轉到格洛斯特郡皇家醫院（Gloucestershire Royal Hospital）留醫，預計幾天內可以出院。

2025年10月21日，圖為路透社設計的圖片中，一個手機上顯示的由OpenAI開發的瀏覽器ChatGPT Atlas標誌。（Reuters）

對於自己憑AI拾回一命，卡蘭表示，連醫院醫生都認同ChatGPT的意見時，自己完全不敢置信。他指出GBS會逐漸讓人癱瘓，甚至可能停止呼吸，但自己竟然需要靠AI才找出真正診斷，形容是太瘋狂。