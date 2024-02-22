疑河邊洗手出事　美國男噴鼻血求醫　發現「150活蟲鼻內開餐」

美國一名男子日前臉和嘴唇突然出現不明腫脹，還不時流鼻血，就醫後醫生從他的鼻子和鼻腔中，吸出150隻活跳跳的幼蟲，畫面十分嚇人。



《紐約郵報》報道，佛羅里達州（Florida）一名男子曾罹癌，去年10月以來一直感覺身體「不太舒服」，但始終未就醫，直到今年2月9日臉和嘴唇出現腫脹，才到傑克遜維爾（Jacksonville）醫院尋求協助。

鼻內藏150隻活蟲手術畫面曝光（點圖放大瀏覽，慎入）：

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他表示：「我開始流鼻血，經常流，我甚至無法在不噴鼻血情況下起身去洗手間，整張臉像被火燒。」

卡爾森（David Carlson）醫生用相機替男子檢查鼻子時，發現150隻活蟲在他的鼻子和鼻腔內進食，並排出排泄物，才導致鼻子發炎。

卡爾森驚訝表示：「鼻子裏有幼蟲四處亂竄，尋找食物，而其他幼蟲則鑽入組織中。蟲子尺寸不一，較大的有我的小指末端那麼大。」

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卡爾森醫生隨後用儀器試圖吸出活蟲，但由於數量太多，機器還一度卡住，後來改用吸力更強的儀器，才終於把蟲清除。根據《第一海岸新聞》發布的手術室影像，可見可怕的蟲子在男子的臉上爬行，還有令人反胃的吸取過程。

卡爾森醫生表示，他從醫一生從未在美國看過這種病例，這種病是「蠅蛆病」（Nasal Myiasis），是人體遭蠅幼蟲入侵後產生：「牠們（蟲子）正向着他（男子）的顱底（前進），就在大腦下方，如果牠們經過，可能會殺死他。」

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但卡爾森醫生表示不用過度驚慌，多數人的免疫系統都夠強，可在多數寄生蟲試圖進入人體時將其殺死。

男子透露，他30年前罹患神經母細胞瘤（neuroblastoma），曾動手術切除鼻中的癌細胞，導致免疫系統受損，他研判自己被活蟲入侵是因「處理生魚時消毒不慎。」他表示：「以前我會在河裏洗手，現在我會用清潔劑做得更好，而且不會碰我的鼻子或手。」

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