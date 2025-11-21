日本熊災｜秋田拉布拉多犬遭啃食慘死　獸醫揭熊愛吃狗狗內臟原因

日本近日頻傳熊害，在秋田縣五城目町17日發生一宗寵物犬遭咬死案件，被發現時已臟器外露，依據警方初步判定，該寵物犬疑遭熊襲。獸醫對此憾事解釋，熊會吃狗的內臟是為了準備冬眠，是一種典型的捕食行為。



主人見愛犬遭咬死 調查判熊長至少1.2米

據日媒秋田朝日放送（AAB）報道，五城目町11月17日上午6點左右，一名70多歲的男子早起散步時，發現自己的愛犬死在狗舍旁，腹部和腿部有疑似熊咬的痕跡，該犬內臟外露死狀悽慘，且明顯針對狗內臟捕食。

日本一隻8歲拉布拉多犬遭熊襲擊咬死。（YouTube@aab5ch）

8歲拉布拉多犬被留在室外 遭野熊襲擊咬死無法逃脫：

+ 6

這隻狗狗是一隻8歲的拉布拉多犬，調查人員在附近蒐集到熊糞便和帶血熊腳印，因此判定為遭遇熊害。調查人員根據熊掌大小，估計這隻熊的體長至少超過1.2米。該地曾出現熊害，所以有設置捕熊籠，但仍出現寵物犬遭咬死事件，於是在此次事過後，當地在當天上午再增設了2個捕熊籠。

熊專挑狗內臟？獸醫曝「出自本能」

日本招財貓醫院的獸醫兼院長石井萬壽美在18日針對熊襲擊狗狗內臟一事撰文。她指出熊為了冬眠時為龐大身軀補充能量，所以會優先補食易消化、柔軟又營養滿滿的內臟。石井萬壽美說，值得一提的是，這些熊會第一時間選擇食用肝臟和腸繫膜，因為這些部位能在短時間內提供高效率的能量。

她續指，熊是獨居動物，食物被偷的風險很高，所以會優先確保食物中營養豐富的部分，通常不會食用需要長時間消化的部位，例如肌肉。

此外，石井萬壽美說明，熊將狗視為體型小、難反擊的獵物，這是熊的自然生存本能，絕非有意針對狗族群。文末石井萬壽美呼籲，寵物主人應採取措施保護愛犬，建議主人們在秋冬季節，應將狗狗留在室內，提高保護愛犬的安全意識。

【延伸閱讀】日本熊災｜野熊破壞民宅大門闖入屋嚇壞夫婦住客 哥基犬英勇護主（點擊放大瀏覽）

+ 9

延伸閱讀：

環球小姐賽前風波不斷！牙買加代表摔下舞台 評審辭職爆黑幕

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】