女子睡覺沒關窗「遭陌生男入屋軟禁性侵17小時」　恐怖過程曝光

天啊，就在前幾天，日本埼玉縣發生了一起讓人後背發涼的案件。



一個獨居女孩在自己家裏，被陌生男子持刀軟禁性侵了整整17個小時！想想都覺得可怕。

日本埼玉縣發生了一起讓人後背發涼的案件。一個獨居女孩在自己家裏，被陌生男子持刀軟禁性侵了整整17個小時！（YouTube@ANNnewsCH）

埼玉縣朝霞市一棟普通公寓樓前，警方用黃色警戒線封鎖了入口。這裏是10月17日震驚日本的持刀入室軟禁案現場。一名28歲的公司職員持刀闖入素不相識的女性家中，實施了長達17小時的恐怖軟禁性侵。

根據《埼玉新聞》的報道揭示了更多細節：犯罪嫌疑人通過未完全關閉的通風窗潛入室內，在凌晨2點出現在正在熟睡的受害者牀邊。現場留下的塑料紮帶，無聲地訴說着那個夜晚的恐怖。

案發時間線：精心策劃的犯罪

這起案件最令人震驚的，是犯罪嫌疑人展現出的預謀性和控制力。

8月7日深夜，犯罪嫌疑人開始在受害者公寓附近徘徊。監控畫面顯示，他戴着黑色口罩，揹着雙肩包，在公寓樓下來回走動，等待燈光熄滅。

8月8日凌晨2點05分，他通過外牆管道攀爬至二樓，推開受害者廚房未完全鎖閉的通風窗，成功潛入室內。

一名28歲的公司職員持刀闖入素不相識的女性家中，實施了長達17小時的恐怖軟禁性侵。犯罪嫌疑人通過未完全關閉的通風窗潛入室內，在凌晨2點出現在正在熟睡的受害者牀邊。（YouTube@ANNnewsCH）

警方在現場勘查發現，犯罪嫌疑人首先切斷了室內監控設備的電源，然後徑直走向卧室。受害者事後向警方描述：

他一進卧室就打開了牀頭燈，用刀尖抵住我的喉嚨......那是一把銀色的水果刀，刀柄是黑色的。

犯罪嫌疑人用提前準備的工業用塑料紮帶固定受害者的雙手，並用寬膠帶封住她的嘴。整個過程冷靜得令人窒息。

延伸閲讀：中國男夥日本網友輪姦女子案情曝光如AV情節 網民籲管制色情產業

+ 14

恐怖17小時：完全控制的噩夢

上午7點，犯罪嫌疑人甚至用受害者的廚房用具做了早餐。他一邊吃着從受害者冰箱裏拿出的食物，一邊翻看她的手機相冊和社交軟件。受害者回憶道：

他知道我的名字，還說出了我經常去的健身房和超市。

下午1點左右，犯罪嫌疑人強迫受害者服用安眠藥，並在她昏睡時進行性侵猥褻，結束後繼續翻查家中的私人物品。警方在受害者家中發現了多個被翻動過的抽屜和櫃子。下午5點，受害者醒來後，犯罪嫌疑人開始刪除她手機內的部分數據。這一行為後來被警方認為是企圖銷燬證據。「他一直戴着手套，偶爾會取下口罩喝水，但很快又會戴回去。」受害者說。

關鍵轉折：母親的直覺

當晚7點，受害者的母親因女兒一整天未回覆訊息，直接來到公寓查看。她在門外聽到女兒微弱的回應聲後，敏鋭地察覺到異常。這位母親在事後接受採訪時說：

我女兒的聲音在發抖，而且我聽到房間裏還有腳步聲。

她立即退到樓梯間報警，這個明智的決定避免了打草驚蛇。警方在7點10分趕到現場，而此時犯罪嫌疑人剛剛從陽台逃離不久。警方通過公寓周邊的監控錄像，鎖定了犯罪嫌疑人的逃跑路線。監控顯示，他在離開公寓後，特意繞行至附近超市更換了服裝，試圖干擾偵查。

警方偵查：縝密取證鎖定真兇

朝霞警署的偵查員在案發現場發現了重要物證：犯罪嫌疑人遺落的一隻手套。上面檢測出的DNA與警方數據庫中的28歲公司職員匹配。10月17日，警方在犯罪嫌疑人位於富士見野市的住所內將其逮捕。

朝霞警署的偵查員在案發現場發現了重要物證：犯罪嫌疑人遺落的一隻手套。上面檢測出的DNA與警方數據庫中的28歲公司職員匹配。10月17日，警方在犯罪嫌疑人位於富士見野市的住所內將其逮捕。（YouTube@ANNnewsCH）

「我們在他的電腦瀏覽歷史中發現了多次搜索『朝霞市獨居女性』、『公寓防盜措施』等關鍵詞的記錄。」辦案警官透露。警方還在他的住所內找到了與案發現場同款的塑料紮帶和寬膠帶。

日本社會震驚

這起案件在日本社會引發強烈反響。朝霞市居民佐藤美惠說：「我在這裏住了二十年，第一次感到夜晚如此不安全。」另一位當地居民山本太郎在社交媒體上發文：「犯罪嫌疑人就住在相鄰城市，這讓我們附近的居民都感到恐慌。」

犯罪預防專家松本良子在接受電視台採訪時指出：

獨居女性的個人訊息保護需要得到更多重視。犯罪嫌疑人往往通過社交媒體的定位功能鎖定目標。

目前，犯罪嫌疑人面對大部分指控喊「完全不記得」，僅承認非法侵入住宅。埼玉縣警方正在深入調查其作案動機，並核查其是否與其他類似未解案件有關聯。警方提醒市民，要特別注意通風窗和小型窗戶的鎖閉情況，這些往往是被忽視的安全盲點。

犯罪嫌疑人面對大部分指控喊「完全不記得」，僅承認非法侵入住宅。（YouTube@ANNnewsCH）

夜幕降臨，埼玉縣的這棟公寓依然有少數窗戶亮着燈。此案改變了很多人對家庭安全的認知。一位當地居民在社交媒體上寫道：

我們總以為家是最安全的地方，但這起案件提醒我們，安全意識一刻都不能放鬆。

延伸閲讀：昭和女生聞之色變的連續強姦殺人魔大久保清 小學時已對幼女施暴

+ 28

【本文獲「日本這些事兒」授權轉載，微信公眾號：riben66666666】