世界盃2026｜FIFA主席不排除下屆再增至64隊　信擴軍可助小國圓夢

2026世界盃是史上首屆有48隊參加的決賽周，國際足協主席恩芬天奴（Gianni Infantino）無疑是實現擴軍的最大推手。由當初備受炮轟，到如今48隊在北美賽場激戰創下不少經典比賽，恩芬天奴的足球「全球化」宏圖看似走出了成功的第一步。隨住擴軍好處逐漸在賽場得到證明，恩芬天奴透露，下屆擴軍至64隊並非無可能。



佛得角成為今屆世界盃擴軍的正面例子。（路透社）

當初FIFA宣布將世界盃決賽周由32隊擴充至48隊時，各方掀起反對浪潮，批評此舉令賽程過密，球員疲態畢露，更會令賽事「水份」過多降低質素，但賽事進行至8強階段，世界盃競技水平未有降低太多，更催生新一批「黑馬」球隊，如首次參賽的非洲小島佛得角驚人地殺入32強，打出亮眼表現兼賺足名氣。

FIFA主席：每個國家都應該有夢想參加世界盃的權利

恩芬天奴舉例：「今屆10支非洲球隊中有9支晉級淘汰賽階段。上屆世界盃只有5支非洲球隊參賽。這正好說明了讓所有球隊都有機會參賽是多麼重要。」

目前已經有人提出將世界盃擴軍進一步至64支球隊，恩芬天奴對此表示這是世界盃後相關委員會需要檢視與討論的問題。恩芬天奴認為，世界盃應該面向全世界，不止造福歐洲與美洲，才是真正的世界盃：「每個國家都應該有夢想參加世界盃的權利。如果不給小國參賽的機會，它們就會缺乏不斷進步的動力。」

國際足協主席恩芬天奴認為，世界盃應該面向全世界。（路透社）

擴軍直接造福了亞洲、非洲等傳統「二、三線」足球板塊，為他們帶來更多決賽周名額。雖然今屆餘下3支首次參賽球隊約旦、烏茲別克和庫拉索未能突破分組賽，但這些國家均在比賽傾盡全力，而且均已在世盃上取得隊史首個決賽周入球，對於他們來說意義非凡。

然而恩芬天奴在訪問中並未提及今屆備受抨擊的過度商業化議題，FIFA被指巧立名目「搶錢」，以及球員被極度消耗等。