韓國一前副機長刺殺前同事　警再揭其因不滿升遷受阻密謀多殺三人

韓國釜山日前發生一宗震驚社會的兇殺案，一名50多歲的航空公司前副機長，因涉嫌謀殺前同事被捕。據韓媒報道，他因不滿長期升遷受阻並遭到解僱，竟密謀3年展開「復仇大計」，計畫對4名前同事下手。周二，他更在10多小時內橫跨多個城市，持凶器殘忍殺害一名正機長，並計畫依照「死亡名單」再獵殺另外兩人，但期間被警方拘捕。警方在其行李箱中發現了多件預謀作案的凶器。



韓聯社報道，當地警方指嫌犯周二清晨闖入位於釜山釜山鎮區的一處公寓，持刀刺殺了一名現職機長的前同事。犯案後，他隨即前往昌原市，試圖對另一前同事行兇，惟因發現難以即時下手而放棄，轉而逃往蔚山市，最終在案發約13小時後遭警方逮捕。而在周一，他已曾在京畿道高陽市試圖勒斃另一名機長，所幸對方死裡逃生。

韓國警方指嫌犯周二清晨闖入位於釜山釜山鎮區的一處公寓，持刀刺殺了一名現職機長的前同事。圖為釜山釜山鎮區一處。(wikipedia)

嫌犯被押往警局時，竟更對傳媒理直氣壯地表示：「因為空軍官校出身的特權階級，不當地毀掉了我的人生，我只是在做我該做的事！」他認為，航空公司內部偏袒空軍出身的人，導致像他這樣民航出身者遭到無理打壓。

警方調查顯示，該名金姓的男嫌犯曾因多次未能通過機長升職考核，約兩年前遭到解僱，並與相關同事產生長期矛盾。警方目前正針對其是否有精神疾病或反社會人格展開調查。