柬埔寨富豪被指當中國詐騙犯房東　大樓改裝多國假警局變行騙片場

路透社（Reuters）調查發現，柬埔寨權勢顯赫的大亨林亨旗下的博彩帝國，是一個跨境電信詐騙和人口販賣園區的房東，長期以高於市場行情的租金把所持有的商業大樓出租給與詐騙團夥有關的中國籍人士，為這些犯罪活動提供便利。



路透社獲取的一份2024年3月簽訂的租賃合同顯示，林亨集團（Lim Heng Group）把旗下位於柬泰邊境小鎮奧斯馬（O'Smach）的「皇家山」（Royal Hill）賭場園區內的三棟大樓，以每月20萬美元（約157萬港元）的高價租給一名中國籍男子。

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去年柬泰邊境衝突期間，泰國軍方攻佔了奧斯馬附近的電詐園區，並數次帶媒體前去參觀。

根據路透社今年兩次隨行參觀，以及採訪泰國軍方和曾在有關電詐園區工作的人員所掌握的訊息，電詐園區的大樓內設有專門改裝成多國警察局和銀行辦公室樣貌的房間，作為詐騙全球多地受害者的背景幕。

另據路透社看到的兩份泰國安全機構今年撰寫的關於柬埔寨網絡詐騙的報告，泰方確認林亨集團就是皇家山的所有者。

這是首次有媒體揭露林亨集團與詐騙園區有商業租賃關係。不過，路透社並未發現證據表明林亨集團直接參與人口販賣或詐騙。但法律專家指出，若房東明知物業被用於犯罪而未加以制止，可面臨刑事指控。

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林亨集團據信早在2024年9月就已獲悉皇家山可能存在人口販賣活動。當時有兩家柬埔寨媒體報道稱有外國人被拘禁在賭場園區內，結果遭林亨集團起訴。

此外，國際特赦組織根據博彩監管機構記錄和證人證詞展開的調查發現，有柬埔寨賭場的老闆直接控制了至少十幾個詐騙中心。路透社尚未獨立核實這些數據。

美國亞利桑那州立大學（ASU）研究柬埔寨政治的教授厄爾告訴路透社，柬埔寨的賭場往往由有政治背景的商人控制。

圖為今年3月，柬埔寨警方在金邊一家酒店搗毀一處電詐窩點。(Reuters)

林亨在柬埔寨擁有等同於公爵的皇家頭銜，且與軍政高層關係密切。他曾被拍到與高級將領一同出席社交聚會。據林亨加入會員的商業協會稱，林亨去年還向柬埔寨軍方捐贈2萬美元（約15.7萬港元）。

對於涉及詐騙和人口販賣的指控，林亨集團和皇家山尚未回應媒體的詢問。柬埔寨政府此前則一再稱皇家山只是普通的酒店。

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】