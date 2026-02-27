柬埔寨首相否認GDP靠詐騙　稱嚴厲打擊行動已使網絡電騙減半

柬埔寨首相洪馬內（Hun Manet，又譯洪瑪奈）說，詐騙集團正在摧毀柬埔寨經濟，使柬埔寨聲譽受損，嚴重破壞當地旅遊業及投資活動。



他駁斥外界指控政府縱容詐騙集團的說法，強調自今年初以來，柬埔寨的嚴厲打擊行動已使網絡詐騙減少了一半。

2025年10月26日，柬埔寨首相洪馬內在馬來西亞吉隆坡會議中心出席柬埔寨-泰國和平協議的簽署儀式。（GettyImages）

洪馬內2月25日在比利時首都布魯塞爾罕見地接受國際媒體採訪。他告訴法新社，詐騙屬於黑色經濟，不僅摧毀正當經濟，也嚴重衝擊旅遊業、投資環境及柬埔寨的國際聲譽。「這就是為什麼我們必須徹底剷除這些活動。」

他承認，這類犯罪活動確實間接促進了一些商業活動及創造就業機會，但他否認國家經濟仰賴詐騙，強調柬埔寨從未在詐騙活動中獲利。

有人說，柬埔寨的國內生產總值（GDP）仰賴這些詐騙中心。不是的，我們靠的是旅遊業和製造業等正當的經濟活動。 洪馬內

柬埔寨近年來淪為詐騙集團的大本營，不法分子經營着價值數十億美元的詐騙產業，透過網絡向全球用戶行騙，手法包括網絡愛情詐騙、投資詐騙等，受害者包括美國在內的多國公民。

美國和平研究所2024年發布的一份報告估計，柬埔寨的網詐收入每年超過125億美元（約980億港元），相當於柬埔寨GDP的一半。

柬埔寨因此受到國際社會批評及施壓，促使政府決心打擊網詐。去年7月，洪馬內簽發全國統一清剿指令，下令啟動全國清剿行動，由各級執法與武裝力量協同部署，掃蕩轄區內所有涉詐窩點，徹底摧毀詐騙網絡，重建柬埔寨的國際形象。

今年1月初，柬埔寨當局逮捕了涉及電詐和洗錢活動的太子集團創辦人兼董事長陳志，並將他遣返中國。這被視為柬埔寨打擊網詐行動的一大勝利。此外，洪馬內在訪問中也談到柬泰邊境衝突。他說，柬埔寨希望緩和與泰國的邊境衝突，並堅持通過和平方式解決爭議。

他強調，柬方無意升級衝突：

我們沒有升級局勢，我們希望降級，我們希望和平共處。

泰國軍方指責柬軍24日向一支泰國巡邏隊發射榴彈，引發泰方還擊，但金邊否認這一指控。柬方稱，泰軍佔領了邊境省份多個地區，要求泰方撤軍。曼谷則堅稱，他們只是收復多年來一直被柬佔領的土地。

當被問及柬軍會否為收復失地而戰，洪馬內重申：「我們始終堅持尋求和平解決方案。」

