泰男開車後背突被「陌生人腳」碰一下　回頭驚現老婦屍體嚇瘋報警

7月16日清晨，泰國61歲肉攤老闆查納辛（Chanasin）開車準備到北欖府的三隆市場擺攤。沿途一切平靜，但就在快抵達目的地時，他為了拿副駕駛座上的物品轉身，背部卻感覺被某個東西輕輕碰了一下，結果轉頭竟發現「人的腳」，開燈才驚見一名早已死亡多時的老婦人橫躺車內，嚇得他立刻報警。



背被碰到 泰男回頭驚見「人的腳」

「我轉過頭，居然看到一隻像是人類的腳！」查納辛嚇得立刻打開車內照明燈，驚見一名陌生的老婦人斜靠在汽車後座，且已明顯死亡。查納辛隨即報警，並向趕抵現場的警方崩潰表示，自己完全不認識這名女子，更沒有殺人。

泰國一名肉攤老板駕車去市場途中發現車後座有一具女屍。（Facebook@ข่าวสารเมืองปราการ）

肉攤老板稱感覺背部被碰到，回頭竟看到一名已死亡的老婦：

查納辛表示，7月15日下午收攤後，像平常一樣把車停在住處外的巷子裡，由於車門鎖早就故障，所以車子整晚都沒有上鎖。他推測，老婦人可能是為了躲雨或找地方休息，才自行開門進入車內，最終不幸因病過世。

經警方初步調查，死者是一名年約60至70歲的女性，身上沒有攜帶任何身分證件。鑑識人員指出，老婦身上沒有明顯外傷，也沒有外力介入的跡象，研判已死亡數小時。目前婦人的遺體已被送至法醫研究所解剖，以釐清確切死因。警方也仔細採集車內的指紋等相關跡證，盼能盡速確認死者身分，找出整宗離奇命案的經過。

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