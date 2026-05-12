日女吸毒被捕　警察搜屋驚見雪櫃藏嬰屍　膠袋留字：對不起我愛你

日本大阪傳出一宗駭人案件，一名無業女子因為吸毒而被捕，警方隨後在搜查其住家時，意外在冷凍櫃中發現1具藏匿長達4年的女嬰屍體。裝著遺體的袋子上，還標記著遺棄日期以及「對不起，我愛你」的字樣。



日女吸毒被逮 警搜住處驚見「藏4年嬰屍」

住所图片。（YouTube@読売テレビニュース）

MBS News報道，大阪市平野區1名32歲的無業女子於4月7日因涉嫌吸食冰毒被捕，隨後被起訴。警方於同月9日在其住所搜查時，意外在冷凍櫃中發現1具女嬰屍體。

據悉，這具嬰兒屍體被包裹在1件T恤中，並被放入1個可重複密封的塑膠袋。袋子上還寫著遺棄日期以及「對不起，我愛你」的字樣。警方稱涉案女子是在2022年8月下旬將這名女嬰的屍體藏匿於冷凍櫃中。

住所图片。（YouTube@読売テレビニュース）

該女子在審訊中承認指控，表示：

我確實在家生下孩子，然後把它放進冷凍櫃。

據信嬰兒當時便已夭折，警方正在詳細調查事件經過，包括該女子的刑事責任。

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