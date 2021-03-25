一分鐘看世界｜蘇伊士運河大擠塞、布林肯歐洲行、哈里王子新財源

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-03-25 07:06

今天是3月25日星期四，以下是你今天需要知道的國際新聞：

蘇伊士運河大擠塞

台灣長榮海運的超大型貨櫃輪長賜號（Ever Given）在蘇伊士運河造成雙向航道阻塞，恐將干擾全球能源供應鏈，有至少100艘輪船還在排隊等過運河，埃及媒體報道，可能得清除長賜號周邊的大量淤沙，或要花上兩、三天的時間才能移動船身，事件恐影響全球油價……（點擊了解更多）

【相關圖輯】長榮超大型貨輪卡在蘇伊士運河 累全球最繁忙水道雙向交通大阻塞（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 7 + 7 + 7

布林肯歐洲行

美國國務卿布林肯抵達比利時，會見北約（NATO）成員國外長和歐盟官員，和在阿拉斯加峰會前的日韓行程一樣，布林肯此次歐洲之行也是尋求修復和強化和盟友的關係，並將日韓同盟同歐洲同盟聯合，協調應對中國挑戰……（點擊了解更多）

圖為3月24日美國國務卿布林肯在比利時布魯塞爾與北約成員國舉行外長會議後，出席記者會時發言。（AP）

哈里王子新財源

英國哈里王子不再是王室在職成員後，證實找到新工作，加入矽谷一間初創公司擔任「影響力總監」。英國王室一直靠女王撥款、家族領地等作為收入來源，哈里夫婦與王室「分手」後，則靠與商界簽訂合約、演講等搵錢，加入初創公司僅是其中一條財路……（點擊了解更多）

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）3月7日播出英國哈里王子（Prince Harry）及妻子梅根（Meghan，Duchess of Sssex）接受美國名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）的專訪片段，兩人爆出多個王室內幕。（Reuters）

中日關係

歐盟、英國、美國和加拿大聯手就新疆人權問題制裁中國，七國集團唯獨日本未採取行動，日媒指東京一方面缺乏有效手段，另一方面也擔心損害與北京原本已經複雜的關係......（點擊了解更多）

圖為3月16日下午，美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）、美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在東京與日本外相茂木敏充、日本防相岸信夫舉行「2+2」會晤。（AP）

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