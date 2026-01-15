珍惜生命│23歲女長期遭母親逼與39歲男結婚　情緒崩潰喝農藥入ICU

近日，網絡上流傳多張求助截圖，引發廣大網友關注與熱議。一名求助者發文稱，其23歲表妹因長期遭母親逼迫嫁給一名1987年出生（現39歲）的男子，堅決不從卻被封鎖聯繫方式，最終在極端壓力下於1月7日晚喝下劇毒農藥「敵草快」輕生，目前仍在武漢華中科技大學同濟醫院附屬協和醫院重症監護室搶救，醫療費用高昂，家人已發起水滴籌項目向社會求助。



據求助者描述，表妹去年下半年起不斷被母親催婚，對象為一名39歲男子。她多次明確表達拒絕，卻換來母親強硬態度，甚至封鎖其微信。1月7日晚，女子情緒崩潰，喝下敵草快後被緊急送往仙桃市第一人民醫院，隨後轉至武漢協和醫院ICU搶救。敵草快屬高毒農藥，中毒後可導致多器官衰竭，治療難度極大且費用昂貴。目前前期費用由求助者母親刷信用卡墊付，但後續預計還需20萬元人民幣左右。

水滴籌項目顯示，籌款目標為20萬元，附有女子躺在病床上的照片、醫院檢驗報告及醫療費用單據等材料。項目描述該女子為湖南省益陽市身份證持有者，輕生時間為1月7日晚。

1月13日下午，水滴籌平台公關人員向媒體確認，當事人中毒情況及籌款項目屬實，但未透露更多細節。

1月14日下午，湖北省仙桃市婦女聯合會回應媒體表示，已第一時間找到當事人及其家人，目前正在積極處理此事，具體詳情不便公開。仙桃市委宣傳部亦證實，已聯繫上當事人，其他情況仍在進一步核實中。