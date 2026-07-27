特朗普白宮記者晚宴講笑話頻冷場　聲稱無意再次參加總統競選

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）7月24日出席白宮記者協會晚宴，結束多年抵制這項活動的做法。不過，他長達一小時的演說笑話頻頻冷場，多次點名攻擊記者和政治對手，也再次暴露他與主流媒體之間的緊張關係。



美媒報道，這場晚宴原定於4月26日舉行，但因一名槍手企圖闖入華盛頓希爾頓酒店宴會廳而延期，最終改在華爾道夫酒店舉行。

2026年7月24日，美國總統特朗普出席華盛頓特區華爾道夫酒店舉行的白宮記者協會（WHCA）晚宴。（Reuters）

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特朗普在演說中沿用過去對政治對手的綽號，也多次拿體重開玩笑，並抱怨講稿內容欠佳。現場反應大多冷淡，一些賓客低頭看手機、交談或離席。特朗普甚至自嘲笑話效果不佳，但仍未能帶動氣氛。

不過，他也讚揚特勤局，並譴責政治暴力，強調美國相信言論自由，政治分歧應通過公開辯論而非暴力解決。

特朗普隨後點名批評多名CNN記者。CNN行政總裁湯普森（Mark Thompson）回應說，誠實準確的新聞報道有時會令政治人物不滿，但媒體在不受政府幹預下報道的權利受到美國憲法保障。

特朗普也公開讚揚他視為盟友的媒體業高層，包括掌控派拉蒙公司（Paramount）的艾利森父子（Larry and David Ellison），並稱公司旗下哥倫比亞廣播公司（CBS）將迎來「很好的改變」。

演說接近尾聲時，特朗普戴上一頂寫有「特朗普2028」的紅帽，再次拿憲法禁止聲稱自己並無意再次參選連任第三屆的話題開玩笑，但也聲稱自己並無意再次參選。

2026年7月24日，美國總統特朗普在華盛頓特區華爾道夫酒店舉行的白宮記者協會（WHCA）晚宴上，拋擲了一頂印有「特朗普2028」字樣的帽子。（Reuters）

晚宴另一焦點是新聞獎項的頒發。特朗普在場見證《華爾街日報》記者團隊憑調查他與已故性罪犯愛潑斯坦關係的報道獲獎。特朗普目前正就相關報道起訴《華爾街日報》母公司，但仍起身與獲獎記者逐一握手。

即將卸任的白宮記者協會主席江惟嘉（Weijia Jiang）致辭時強調，批評媒體與試圖削弱媒體之間存在根本差異。她直接對特朗普說，總統與記者彼此質疑和反駁，是民主制度的一部分，而美國憲法第一修正案所保障的新聞自由「不容討價還價」。

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本文獲《聯合早報》授權轉載

