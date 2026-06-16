白宮疑遭竊聽惹特朗普暴怒　對話細節「連國務卿爆粗都曝光」

美國白宮（White House）驚爆保密漏洞？由兩名美國知名記者撰寫的新書《政權輪替》（Regime Change，暫譯）即將出版，但書中竟流出白宮戰情室（Situation Room）對話的逐字稿，連國務卿私下飆粗口都原音重現。此舉引發白宮高層擔憂，懷疑禁帶錄音設備的國安聖地已遭秘密竊聽。



「我們現在極度焦慮，部份最敏感的國安對話被錄了下來。」一名不願具名的美國政府消息人士透露，政府內部正陷入恐慌，因為他們「根本不知道到底哪些對談已經外洩」。

由兩名美國記者撰寫的新書竟流出白宮戰情室對話的逐字稿，此舉引發白宮高層擔憂，懷疑禁帶錄音設備的國安聖地已遭秘密竊聽。（示意圖/Getty）

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根據美國新聞網站Axios報道，白宮高層目前人人自危，強烈懷疑兩位王牌記者在即將出版的新書中，掌握了白宮戰情室內部的核心對話錄音。若真有此事，這將是對地球上防衛最嚴密的地點之一極其震驚的保安漏洞——因為白宮戰情室內是嚴禁攜帶任何獨立錄音設備的。

這場風暴源於將在6月23日面世的重磅政治新書《政權輪替》。該書由《紐約時報》明星記者哈伯曼（Maggie Haberman）和斯旺（Jonathan Swan）聯手撰寫。根據搶先曝光的書摘，兩人耗時數年、發動超過1000場深度訪談，對象直擊特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府的核心骨幹，全面解構特朗普第二任總統任期的內幕。

書中同時也披露，特朗普政府被要求公布已故「淫魔」富豪愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）檔案，在去年夏天演變成嚴重的政治危機，就連原本忠誠的「MAGA（讓美國再次偉大）」基本盤都出現反彈。當時，副總統萬斯（JD Vance）、白宮幕僚長懷爾斯（Susie Wiles）等特朗普核心幕僚齊聚戰情室，在白宮戰情室商討如何因應持續延燒的愛潑斯坦醜聞，以及相關檔案引發的政治風暴。

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值得注意的是，白宮官員並未否認這些來自絕密戰情室對話的逐字內容。例如美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）在談到「碧碧」（Bibi，以色列總理內塔尼亞胡「Benjamin Netanyahu」的暱稱）對伊朗的政權輪替劇本時，曾毫不留情地直言：「換句話說，這根本是胡扯（bullshit）。」據悉，特朗普本人在得知這些對話被鉅細靡遺的「原音重現」後，感到極度憤怒；而哈伯曼、斯旺則對此保持緘默。

不過，這場洩密疑雲也可能是虛驚一場？美國新聞界元老級人物、揭發水門案的傳奇記者伍德沃德（Bob Woodward，又譯伍德華），過去就擅長透過大量「事後訪談」，在各方當事人的記憶交叉比對下還原現場。哈伯曼和斯旺或許正是借鏡了這種當代歷史政治新聞的手法，才寫出如此繪聲繪影的精彩對話。無論兩位記者是否真的持有錄音檔，這場圍繞著錄音檔的羅生門，也已經成功為《政權輪替》賺足了目光。

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