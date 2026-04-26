白宮記者晚宴槍擊案 遇刺柯克遺孀在場 崩潰痛哭稱「只想回家」
撰文：中天新聞網
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與多名政要出席白宮記者晚宴，遭遇槍響，其中去年9月遭槍擊身亡的美國右翼保守派政治運動人物查理柯克（Charlie Kirk，下稱柯克）遺孀艾莉卡（Erika Kirk）也在場，事發後她受到嚴重驚嚇，直呼「我只想回家」。
柯克遺孀驚嚇狂喊要回家
《紐約郵報》引述目擊者描述，現場混亂中，艾莉卡神情驚恐，不斷重複說着：
我只想回家，我只想回家。
顯示槍響事件對在場人士造成極大心理衝擊。
艾莉卡（Erika Kirk）事發後受到嚴重驚嚇：
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目擊者並透露，美國衛生與公共服務部長小羅伯特甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.），也在混亂中被安全人員迅速帶離現場，據稱，他由兩名隨扈分別從左右兩側攙扶離開，雙腳幾乎拖行在地板上，整個人看起來「神情恍惚」。目擊者他形容，他看起來「像是神智不清（delirious）」，明顯受到嚴重驚嚇。
小羅伯特甘迺迪在混亂中被安全人員迅速帶離現場：
柯克於2012年創辦青年組織「美國轉折點」並擔任執行董事，在團結特朗普年輕保守派支持者方面發揮重要作用，且被視為共和黨內「讓美國再次偉大」（MAGA）運動最具代表性的聲音之一，去年9月他在猶他州演講時，遭狙擊當場身亡。
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