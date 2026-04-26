白宮記者晚宴槍擊案　遇刺柯克遺孀在場　崩潰痛哭稱「只想回家」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與多名政要出席白宮記者晚宴，遭遇槍響，其中去年9月遭槍擊身亡的美國右翼保守派政治運動人物查理柯克（Charlie Kirk，下稱柯克）遺孀艾莉卡（Erika Kirk）也在場，事發後她受到嚴重驚嚇，直呼「我只想回家」。



柯克遺孀驚嚇狂喊要回家

《紐約郵報》引述目擊者描述，現場混亂中，艾莉卡神情驚恐，不斷重複說着：

我只想回家，我只想回家。

顯示槍響事件對在場人士造成極大心理衝擊。

艾莉卡（Erika Kirk）事發後受到嚴重驚嚇：

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目擊者並透露，美國衛生與公共服務部長小羅伯特甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.），也在混亂中被安全人員迅速帶離現場，據稱，他由兩名隨扈分別從左右兩側攙扶離開，雙腳幾乎拖行在地板上，整個人看起來「神情恍惚」。目擊者他形容，他看起來「像是神智不清（delirious）」，明顯受到嚴重驚嚇。

美國衛生與公共服務部長小羅伯特甘迺迪在混亂中被安全人員迅速帶離現場。（Getty Images）

小羅伯特甘迺迪在混亂中被安全人員迅速帶離現場：

柯克於2012年創辦青年組織「美國轉折點」並擔任執行董事，在團結特朗普年輕保守派支持者方面發揮重要作用，且被視為共和黨內「讓美國再次偉大」（MAGA）運動最具代表性的聲音之一，去年9月他在猶他州演講時，遭狙擊當場身亡。

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