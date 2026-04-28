新加坡法籍少年拍片「舔吸管放回販賣機」　被起訴恐面臨監禁2年

撰文：TVBS新聞網
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也太噁心了！近日一名法國青少年在新加坡的一台橙汁販賣機前，拿起一根吸管舔了一口後又放了回去，還將整個過程拍成影片放上網，引起許多網友的關注。該販賣機的公司則表示，事件發生後，已替換了販賣機的所有吸管，而犯事的少年恐將面臨最高兩年的刑期。

舔吸管後再放回　法少年拍片引眾怒

《BBC》報導，目前就讀ESSEC商學院新加坡校區的18歲法國少年迪迪埃・加斯帕德・歐文・馬克西米連（Didier Gaspard Owen Maximilien），3月12日在社群媒體上分享了一支影片，只見他在一台橙汁販賣機前，將一根吸管從吸管盒內拿出，並在舔拭後放回。

法少年在新加坡把舔過的吸管放回販賣機後遭起訴。（圖／翻攝X@MothershipSG）

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根據他分享的影片，馬克西米連還在影片上打字稱「城市不安全（city is not safe）」挑釁意味濃厚。影片引起廣泛的轉發與討論，激起了不少網友的憤怒，也引起了當地媒體的關注。

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販賣機公司：已報警處理

該橙汁販賣機的公司「iJooz」則在事後向媒體表示，公司已報警處理，並啟動清潔消毒程序，同時對販賣機進行衛生檢查，目前機器內的500根吸管也都已全數更換。馬克西米連就讀的ESSEC商學院新加坡校區的發言人也表示，目前已知悉此事，並正在進行內部調查。

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少年恐面臨2年以上監禁

馬克西米連目前遭控惡作劇及妨害公眾秩序罪名，若其罪名成立，他將面臨最高超過2年的監禁，以及數千元（新元）罰款。馬克西米連的律師則表示，少年的父母已從法國飛抵新加坡，而校方將擔任保釋人。據了解，馬克西米連的案子將在5月22日再次開庭審理。

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