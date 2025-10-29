兒子勸母親勿打通宵麻將！男雀友連出5拳打到他腦重傷　判刑曝光

打麻將變打人！台中1名男子凌晨外出，勸喻母親盡快回家，切勿打通宵麻將，期間與現場男雀友發生口角，男子遭對方連出5拳打到倒地，腦部重創，送院進行開顱手術才撿回一命，但其認知、語言及右側肢體功能受到影響，甚至需要接受監護。法官審理案件後，裁定男被告「傷害致人重傷」罪名成立，判處有期徒刑1年10個月。



林男試圖勸喻母親勿打通宵麻將，卻與男雀友爆發口角後捱打。（AI生成圖片）

兒子攔截母親和男雀友

合媒於今年10月報道，案發2023年7月10日凌晨12時許，林姓男子特意乘搭的士前往台中市太平區1處巷弄，試圖勸喻對方勿打通宵麻將，剛巧遇到謝姓男雀友開車載同林母離開，林男連忙攔車。

男雀友連出5拳

謝男下車後和林男發生爭執，林男舅父同時趕抵現場，謝男疑恐怕自己以寡敵眾，決定先發制人，出手推開林男，林男不甘示弱反擊踢了1腳，謝男繼而情緒失控，徒手快速狂毆林男頭臉3下，即使林男被打到倒地，繼續遭對方狂揍臉部2下，令他當場重創，包括頭部外傷併顱骨骨折、顱內出血、呼吸衰竭，由救護車送院進行開顱手術，一度在轉往深切治療部留醫。林男事後認知、語言及右側肢體功能受到影響。

兇徒自首被控告

同月12日，謝男前往台中市警局自首，案件在台中地院進行審理，謝男辯稱當時林男「一直鬧」，與他和林母3人一直拉扯，林男自己重心不穩跌倒，謝男擔心林男站起身來攻擊，所以才又打了對方2個耳光，謝男強調自己針對林男臉頰施襲，並非向林男後腦勺或額頭痛毆。辯方律師則稱，當時2人中間夾了林母，謝男舉手只能碰到林男頭部，並非刻意攻擊對方頭部。

謝男向林男連毆5拳。（AI生成圖片）

傷者傷勢嚴重

法官查看相關閉路電視片段後，認為林男身高只有1.63米，謝男有身高優勢，可以多次毆打林男頭臉，和林男醫驗傷報告內容相符，即使林男事後可以出院，但醫生鑑定傷者頭部重創，精神障礙程度達到重大障礙，不能管理自己財產，需要接受監護宣告，去到2025年6月10日，林男認知功能回復正常，可以自行行走，但其語言功能和右側肢體力量尚未回復，傷勢仍然相當嚴重。

男被告入獄1年10個月

法官裁定被告犯案，而且對案情避重就輕，沒有和男傷者達成和解，考慮到被告目前已向傷者支付看護費、出院費用費等7.8萬新台幣（約1.9萬港元），裁定男被告「傷害致人重傷」罪名成立，判處有期徒刑1年10個月，案件可以上訴。

（綜合）