學生上課玩手機被罵　躁父衝到學校「狂打老師頭部9拳」畫面瘋傳

巴西近日傳出離譜的校園暴力事件，有名女學生因為上課玩手機而被老師責備，沒想到這名女學生的父親知情後爆氣、甚至衝到學校攻擊老師。



曝光的影片清楚拍到這名父親痛毆老師多達9拳，如今他也面臨人身傷害、侮辱和藐視法庭等罪名。

巴西近日傳出離譜的校園暴力事件，有名女學生因為上課玩手機而被老師責備，沒想到這名女學生的父親知情後爆氣、甚至衝到學校攻擊老師。（X@LUPA1 TV | RÁDIO | PORTAL）

因女兒上課玩手機被老師責備 父親竟衝到學校攻擊老師：

+ 5

女兒玩手機被罵 狠父衝到學校打老師

《太陽報》報導，這起事件10月20日發生在巴西瓜拉市（Guará）的1處校園，53歲的老師上課時告誡1名女學生不要玩手機，沒想到女學生的父親索薩（Thiago Lênin Sousa）知情後大發雷霆，接著衝到學校與老師理論，甚至出手攻擊對方。

曝光的監視器影片中，可以見到索薩衝進教室，隨後對老師發動攻擊、反覆毆打頭部多達9拳，現場瞬間陷入一片混亂，其他校方人員則衝進來制服了索薩，就連索薩的女兒也在試圖阻止父親攻擊老師，她用雙臂勒住父親的脖子，拼命想把他從血流滿面的老師身上拉開。

據悉，被攻擊的老師鼻青臉腫、背部瘀青，目前已經請假在家休養，索薩則被帶到當地警察局，更被指控犯下人身傷害、侮辱和藐視法庭等罪，他事後在聲明中承認攻擊，但表示女兒在電話中聲稱自己受到老師侮辱，這才失控。

延伸閱讀：漢堡店MMA｜店員送錯餐不認衰 反屈客拿錯 致兩枱客當場大激戰

+ 16

延伸閱讀：

iPhone革新！傳摺疊、翻蓋接力登場

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】