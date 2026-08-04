機場貴賓室逼爆　VIP專屬變全民共享　每年交6200元會費仍要排隊

機場貴賓室過去被視為旅客候機時的「寧靜綠洲」，能避開登機門人潮，享受舒適座椅、免費點心與高速Wi-Fi。不過，隨著航空旅遊需求增加，加上信用卡與會員福利普及，越來越多人取得貴賓室使用資格，昔日悠閒空間如今卻變得擁擠不堪，甚至引發旅客抱怨，專家也預測未來貴賓室價格與服務模式可能出現變化。



從VIP專屬到全民共享 貴賓室人潮暴增

據美媒報道，過去機場貴賓室主要由航空公司營運，僅開放給頭等艙、商務艙旅客或航空公司高階會員使用，提供較安靜的候機環境。不過，近年許多信用卡推出貴賓室使用權，再加上Priority Pass等會員服務降低進入門檻，使更多旅客能享用相關設施。

旅遊網紅曝光有「機場貴賓室」設施簡陋、擁擠不堪：

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然而，人潮增加也讓部分旅客失望。社群平台上不少人分享負面經驗，包括冷掉的自助餐、故障咖啡機、充電孔全被佔滿，以及即使有舒適座椅也找不到位置等問題。

TikTok網紅Izzy Anaya曾分享影片，拍下某間貴賓室看起來簡陋的自助餐，並表示「貴賓室並沒有你想像中那麼值得炫耀，你可以自己買杯飲料」。另一名專門分享旅遊積分攻略的TikTok創作者Eric Gao，也曾拍攝旅客排隊進入Chase Sapphire貴賓室的畫面，直言花費每年795美元（約6,200港元）會員費，卻還要在機場排隊。

貴賓室走向兩極 豪華體驗與平價服務並存

面對旅客期待提升，部分高端貴賓室開始增加更多服務，例如咖啡師、調酒師、裁縫甚至按摩師。英國倫敦希斯路機場（Heathrow Airport）的Virgin貴賓室提供理髮服務與英式下午茶；卡塔爾（Qatar）航空多哈頭等艙貴賓室設有私人熱水浴池。

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不過，也有專家認為，貴賓室不應只走向頂級化。美媒合作網站Underscored貴賓室專欄作者Kyle Olsen表示，不同貴賓室品質差異很大，若完全限制為高端旅客使用，反而會失去提供更多旅客舒適候機空間的功能。

部分機場甚至開始思考跳脫傳統貴賓室模式。美國洛杉磯與阿聯酋杜拜已設有私人機場航廈，旅客支付高額費用後，可享受從安檢到登機的一站式奢華服務。未來，機場貴賓室可能朝向更精準分級的定價模式發展，依照熱門時段與日期調整入場價格。

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