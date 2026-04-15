世界銀行擬提供最多1000億美元資金　支援受中東戰爭重創國家

世界銀行行長彭安傑（Ajay Banga）4月14日（周二）表示，未來15個月內，世界銀行或調動800億至1000億美元資金，用於援助受中東戰爭重創的國家，這一數額將超過其在新冠疫情期間提供的700億美元。



路透社報道，彭安傑表示，這筆資金包括未來幾個月透過「危機應對窗口」提供的200億至250億美元，相關機制允許各國提前從先前批准的項目中提取至多10%資金。此外，另有300億至400億美元或在約六個月內，透過重新調整現有計劃用途來提供。

2026年4月7日，世界銀行（World Bank）行長彭安傑（Ajay Banga）在美國華盛頓特區大西洋理事會大樓舉行的論壇上發表演講。（Reuters）

彭安傑亦指，如果戰爭持續時間更長，資金需求進一步擴大，世界銀行將不得不動用其資產負債表及可用資金，以籌集800億至1000億美元的額外資金，而這筆資金將不會計入該行的正常貸款。

由於伊朗戰爭導致能源價格飆升，國際貨幣基金組織（IMF）周二下調了全球經濟成長預期，並提出一系列預測情境，但所有情境都包括經濟成長放緩、通脹上升。IMF表示，如果沒有這場衝突，其經濟成長預期將調高0.1個百分點至3.4%。