世界銀行前行長：中國應停止囤積糧食與化肥 不要自稱發展中國家
撰文：張涵語
出版：更新：
前世界銀行行長馬爾帕斯（David Malpass）在特朗普（Donald Trump）訪華前夕接受英國廣播公司（BBC）採訪時表示，中國應該停止囤積糧食與化肥，以緩解伊朗戰爭引發的全球供應危機。中國駐美大使發言人劉鵬宇就表示不應將供應中斷的責任推給中國。
報道指，霍爾木茲海峽的關閉嚴重阻礙化肥運輸，而供應中斷可能會導致全球每週損失多達100億份餐食，當中最貧困國家將受到最嚴峻衝擊。而自今年3月以來，中國為保護國內供應已停止出口多種化肥。
馬爾帕斯還表示，中國自稱是發展中國家的說法已不再可信：「他們自詡為發展中國家，但實際上他們是世界第二大經濟體，而且在很多方面都很富裕。但他們在世貿組織和世界銀行中仍假裝自己是發展中國家，這些機構完全取消這一地位」。
劉鵬宇回應稱：「中國被公認是最大的發展中國家，這一認定有充分的事實依據。維護發展中國家地位是中國的合法權利」。
美國男遊客向瀕危海豹擲石 遭當地人暴打制服：我有錢不怕｜有片美國國家科學委員會遭特朗普解散 科學家警告損害抗衡中國能力黃仁勳未獲邀隨特朗普訪華 外媒：釋出美國對華收緊AI晶片訊號美國解密UFO檔案 盲眼龍婆生前預言：11月外星飛船進入地球