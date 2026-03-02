美以襲擊伊朗｜霍爾木茲海峽油輪積壓　全球能源轉型或迎複雜變局

當地時間2月28日晚，霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的航運戛然而止。多艘駛向波斯灣的超級油輪航跡圖定格在了海峽入口處，成為中東地緣局勢驟然升級的直觀註解，提醒着原油這一「工業血液」從未遠離政治的核心。



「國際油價的定價邏輯已從供需驅動轉為地緣政治驅動。」北京師範大學教授、經濟學專家萬喆對三里河表示，地緣溢價是短期油價脈衝式上行的核心推手。

霍爾木茲海峽成焦點 全球經濟或受影響：

+ 1

今年以來，國際油價一直在兩種力量之間搖擺：一方面，市場普遍預期全球將出現供應過剩，令看空情緒升温；另一方面，圍繞伊朗的地緣政治緊張局勢又推高風險溢價。

此次中東局勢升級前，全球原油市場本處於供應過剩的基本面。國際能源署（IEA）預測2026年將出現373萬桶/日的供應過剩，約佔全球需求的4%。

衝突的爆發打破了原有定價邏輯。國際油價從2月中旬起已開啟快速上漲通道，WTI原油期貨當月連續合約單日上漲超3%，創近半年新高；布倫特原油價格也逼近75美元（約587港元）/桶關口，地緣風險溢價持續攀升。

生產端的資源掌控與航道端的流通掌控形成了全球能源「雙核心」博弈體系。

霍爾木茲海峽每天承載全球約五分之一的海運石油和液化天然氣運輸，堪稱全球能源命脈。一旦衝突導致航運中斷，全球石油供應每天可能面臨1800萬桶的缺口。

霍爾木茲海峽位於阿曼與伊朗之間，連接着北部的海灣、南部的阿曼灣以及更遠處的阿拉伯海。(Google Map)

分析認為，如果伊朗切斷霍爾木茲海峽的航運，後續疊加需求旺季的支撐，國際油價將有望衝擊100美元（約782港元）/桶。

然而，鑑於霍爾木茲海峽牽涉的複雜地緣政治經濟成本，這一最壞情景的觸發概率不大。

中國社會科學院世界經濟與政治研究所助理研究員王雷表示，從能力與代價看，「徹底、持續封死」霍爾木茲海峽對伊朗是高槓桿也是高自損行為。它會同時衝擊依賴海峽能源的主要買家與周邊國家，並可能觸發更強烈的軍事護航與反封鎖行動。

延伸閱讀：中東戰火蔓延旅遊業 伊朗旅行團首當其衝 台灣業者嘆4月恐泡湯

+ 17

萬喆也認為，從中長期看，衝突對全球原油的供需格局影響仍然有限，較快就會緩和。

伊朗雖為歐佩克（OPEC，石油輸出國組織）第三大產油國，但其原油產量約佔全球原油供應量的3%，在全球原油供應過剩的壓力之下，對國際油價的影響相對有限。

油價：圖為2005年7月25日，海灣地區一處石油生產平台附近，一面伊朗國旗正在飄揚。（Reuters）

「歐佩克+」也為油價波動提供了一定的緩和機制。目前「歐佩克+」仍執行減產保價策略，在今年前三個月持續暫停增產步伐。若油價持續衝高、供應缺口擴大，「歐佩克+」可啟動增產預案。

據此前市場消息，部分「歐佩克+」代表表示，他們預計在近日召開會議審議4月份政策時將同意適度恢復增產。這或與近期美伊緊張局勢推高油價有關，近期價格水平已經高於「歐佩克+」主要成員國的心理底線。

更長遠來看，此次事態對全球能源轉型節奏或將產生複雜影響。

萬喆分析，中東地區變亂交織的局面若延續，部分國家可能暫緩激進的退煤退油政策，甚至加大本土傳統能源勘探開發。同時，高油價客觀上也將提升光伏、風電、儲能及新能源汽車的經濟性。

「長期而言，近年來的衝突持續凸顯全球能源供應鏈的脆弱性。」萬喆表示，各國或將進一步強化能源自主戰略，加速電網獨立、分佈式能源、氫能等領域佈局，從而推動全球能源轉型整體進程。

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。

