加拿大旅客行李標籤遭掉包塞45磅毒品　17人無辜被捕後全數獲釋

加拿大媒體披露，過去1年內有多達17名旅客從加拿大搭機出國，在不知情的情況下，行李標籤疑遭人調換，被貼到裝滿毒品的行李箱上，導致他們遭到拘留。這些旅客雖然事後均獲釋，但過程讓當事人備感衝擊。甚至有人直言，若發生在法律更嚴苛地區，恐面臨死刑。



行李標籤疑遭調包運毒 關7小時後順利獲釋

事件當事人之一、35歲多倫多居民妮可表示，她在2024年10月搭乘一班飛往新西蘭的14小時航班前，被加拿大邊境服務局（CBSA）人員在登機前攔下並帶離。根據邊境人員紀錄，她的兩件行李被檢測出毒品陽性反應，隨後在行李中查獲大量疑似甲基安非他命，重量超過45磅。妮可堅稱行李並非她所有，但行李上卻貼有她的姓名標籤。

妮可堅稱行李並非她所有，但行李上卻貼有她的姓名標籤。（示意圖，Unsplash@Cardmapr nl）

妮可在被關押7小時後順利獲釋，並未被告知明確原因。她推測，可能是機場監視器畫面證實了她當初托運的行李，與這兩個裝滿毒品的行李箱外觀完全不符。妮可慶幸這宗事件是發生在加拿大，若是發生在其他對毒品走私仍保有死刑的國家，後果將不堪設想。

加拿大廣播公司（CTV News）報道指出，相關案件疑與機場地勤人員有關，涉嫌將旅客行李標籤撕下後，重新貼到裝有毒品的行李箱上，使不知情旅客在通關時被誤認為運毒者。過去1年，已有17名旅客因類似情況遭拘留，所幸最後全數獲釋。

官方：已拘捕6名工作人員 涉標籤掉包行為

加拿大皇家騎警（RCMP）指出，過去一年已在多倫多皮爾遜機場（Pearson International Airport）拘捕6名行李與地勤人員，懷疑涉及標籤調包行為。加拿大邊境服務局表示，相關部門正與執法機關合作打擊複雜的運毒行為，但是否涉及內部共謀仍需由警方進一步調查。

加拿大皇家騎警（RCMP）指出，過去一年已在多倫多皮爾森機場拘捕6名行李與地勤人員。（Getty Images）

報道建議，旅客在托運行李前拍照或錄影，以保留行李外觀證據，並可使用追蹤裝置如AirTag協助確認行李位置，以降低可能遭遇行李調包風險。

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