夜場女陷財困　難忍獨自照顧長者重擔　持木椅狂毆癌父致死囚4年

台灣新北市1名陳姓女子獨自照顧罹患肺腺癌的年邁父親，因不堪經濟重擔與心力交瘁，多次以徒手或持木椅橫條毆打父親全身出氣，導致父親死於低血容與橫紋肌溶解症。



台灣高等法院4月9日駁回陳女上訴，維持一審判決4年9月有期徒刑，全案仍可上訴。

示意圖（Unsplash@Marco J Haenssgen）

陳女為獨生女，父母離異後隨父同住，離婚後再度搬回。2021年起父親病情惡化、無法自理生活，完全仰賴陳女照料。

陳女表示，她此前從事八大行業月入6至7萬元（台幣，下同，約1.47萬至1.72萬港元），疫情期間改做清潔工後收入降至每月1萬8000元（約4434港元），需獨自負擔父親的生活費與醫療費，無兄弟姊妹可分擔：「真的很累。」

2023年1月18日凌晨，陳女報警將失去意識的父親送醫，當天父親傷重不治。警方在現場查獲沾血椅腳橫條，遺體多處有大面積皮下出血與肌肉壓傷。陳女起初否認施暴，後坦承從同月中旬起多次動手。法院認為陳女犯行足以引起社會同情，有情堪憫恕之處，但仍依傷害直系血親尊親屬致死罪量刑。

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