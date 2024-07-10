韓國200年一遇暴雨釀4死　女送貨員遭急流沖走　男困電梯溺斃

韓國7月9日晚間下起「200年1遇」暴雨，全國都傳出災情，部分地區1小時雨量甚至達1年的10%。



大雨至今已導致4人死亡、千人離家避難。部分區域的降雨預計會持續到今（10）日下午或晚間，韓國氣象廳也呼籲民眾做好防災準備。

韓國暴雨：2024年7月10日，韓國完州郡一條村落在暴雨中受到破壞，道路要封閉（Yonhap via REUTERS）

韓國暴雨：2024年7月10日，韓國大邱一名女子在水浸街道中涉水而行（Yonhap via REUTERS）

韓國9日晚間下起「200年1遇」暴雨，全國都傳出災情。（影片截圖）

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《POLI NEWS》報道，韓國多地9日至10日出現破紀錄降雨。

群山地區1小時降雨量達131.7毫米，刷新觀測史上最高紀錄，超越當地年降雨量1246毫米的10%。

不只是群山，全羅北道益山（125.5毫米）、忠清南道舒川（111.5毫米）、扶余（106.0毫米）等多地單小時降雨量超過100毫米。

韓國氣象廳稱這是「200年1遇」的大暴雨。

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突然其來的大雨導致多起災情。10日凌晨，忠清南道舒川郡飛仁面發生土石崩塌，導致住宅倒壞，救難人員在室內發現一名72歲歲男子被埋在土砂中，送醫後宣告不治。

10日凌晨3點，論山市内洞一處大樓電梯（升降機）淹水。消防人員接到民眾求救後，緊急在大樓內進行排水作業，隨後在電梯尋獲一名50多歲男子的遺體。

10日清晨5點4分，忠清北道沃川郡傳出有汽車墜入水溝，一名70多歲司機死亡。大邱也有一名確認排水口的60多歲男性，不幸遭急流沖走後喪命。

另一方面，9日清晨5點12分左右，慶尚北道慶山市一名40多歲的女性物流人員下落不明。警方確認她駕駛車輛的行車紀錄器後，發現她在汽車泡水後走出車外，慘被急流沖走。

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10日清晨4點11分左右，全北特別自治道消防總部表示，完州郡長仙川氾濫，11位居民受困，還有一位居民失聯。

隨着雨雲往東南方移動，部分區域雨勢已經減弱，忠清道與部分南部地區的大雨特報已經解除。

氣象廳表示，江原道東海岸、全羅南道南海岸等地仍會降雨，慶尚北道圈下午也會下起雷雨，呼籲民眾仍需繼續留意最新天氣資訊。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】