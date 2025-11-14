疑似中國遊客韓首爾景福宮「並排脫褲大便」震驚當地人：取消免簽

韓國首爾知名景點景福宮上演離譜畫面，一對疑似來自中國的遊客竟在這座朝鮮王朝正宮的古蹟石牆下，光天化日之下並排如廁，影片曝光後震驚社會。



韓媒JTBC節目《事件班長》披露，這起事件發生於10日中午，地點位於首爾鐘路區景福宮神武門附近的石牆邊。目擊者拍下的畫面顯示，一名中年男子蹲在草叢中排泄，手持衛生紙解決生理需求。

韓國首爾知名景點景福宮上演離譜畫面，一對疑似來自中國的遊客竟在這座朝鮮王朝正宮的古蹟石牆下，光天化日之下並排如廁（YouTube@jtbc_news）

兩遊客在韓國景福宮墻下並排大便的過程被網友錄下：

+ 6

這名男子身旁還有一名身穿白褲的女子以同樣姿勢蹲坐，過了一陣子後起身離開時，白褲還留下不明污漬，而男子隨後也從草叢中踉蹌走出，過程全被拍下。

景福宮為朝鮮王朝的正宮，建於1935年，更是登錄為史蹟第117號的珍貴文化遺產。爆料者回憶：

當時現場有數十名中國團客到景福宮參觀，這對男女疑似也是團員。

執勤警察巡邏時發現異狀，立即上前制止。

經節目製作單位確認，轄區警方並未接獲正式報案。但報導指出，在文化遺產保護區內進行此類行為，恐涉及損壞公物或違反《輕罪處罰法》等相關法規。

這段影片掀起網友公憤，紛紛留言表示：

「我們國家公廁明明很多」

「取消免簽吧」

「對觀光客太寬容了吧」

「必須嚴厲懲罰」

「真是超乎想像的行為」



【延伸閱讀】日本東京淺草便利店廁所故障 疑似外國女遊客竟「當場除褲小便」（點圖放大瀏覽）：

+ 22

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】