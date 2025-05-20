濟州島中國遊客偷骨灰罈亂丟垃圾　韓國人大感憤怒、當局承諾嚴懲

濟州島擁有獨特的自然景觀，不僅吸引外國觀光客，也是韓國人愛去度假的地方。



不過近期因為外國人犯罪者增加，尤其因為中國人犯罪的狀況越來越多，造成當地人一大頭痛的問題。

成信女大教授徐京德批評中國人在濟州的無知行為已成為問題。（Facebook@徐京德）

近日有中國遊客在市內巴士吸煙，網上引發公憤。（Facebook@徐京德）

遊客隨地小便及丟垃圾也讓當地人感頭痛。（Facebook@徐京德）

《韓國經濟》報導，根據「濟州警察廳」統計，外國人犯罪者數量較去年同期成長53.3％，其中以中國籍人士為主，涉及偷竊骨灰罈威脅、醉駕、無牌駕駛、亂丟垃圾等多種違法行為。

自今年3月起，警方執行「外國人犯罪應對特別治安對策」，50天內逮捕115名外國犯罪者，並查獲多起交通秩序違規。濟州居民因此感到不安與憤怒，當局強調將不分國籍強力查緝。

根據「濟州警察廳」19日報告，近期一名中國人在寺廟納骨堂偷竊骨灰盒並勒索金錢，此事件引發社會譁然。同時，外國人違規行為頻傳，包括醉駕3宗、無牌駕駛14宗、中央線侵佔18宗，以及隨意丟垃圾56宗、路邊小便1宗與巴士內吸煙等，居民安寧受到嚴重威脅。

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警方自今年3月起展開「外國人犯罪應對特別治安對策」，50天內逮捕115名外國犯罪者，較去年同期75名增加53.3％。查緝非法滯留者56名，交通違規共查獲2480起，較去年同期141起暴增18倍。外國人基礎秩序違反案件2023年達2627起，佔總違規案件64.9％，今年1至3月更升至77.2％。

近日更有中國遊客在市內巴士吸煙，網路上引發公憤。成信女大教授徐京德（서경덕，音譯）表示：

在濟州，中國人的無知行為已經成為問題。

並強調「這是因為中國人缺乏全球公民意識」。

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