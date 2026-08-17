韓晶片廠豪派15倍年薪獎金　工程師狂買樓　首爾樓價變全球第3貴

全球AI浪潮波濤洶湧，美系科技巨頭資本支出瘋狂開炸，直接把韓國晶片雙雄送到風口浪尖。高頻寬記憶體（HBM）訂單接到手軟，三星電子（Samsung Electronics）與SK海力士（SK Hynix）獲利創高，順勢強攻韓國股市半壁江山。



半導體和基礎設施股票研究部門主管布克（Rolf Bulk）分析表示，過去幾年SK海力士主導HBM市場，橫掃約六成市佔率，競爭對手三星與美光（Micron Technology）則各分走兩成，海力士的領先優勢相當顯著。

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獎金狂砸15倍年薪！工程師秒變買房主力

飆漲的晶片獲利瞬間轉化成天價紅利，直接塞爆工程師的口袋。光是SK海力士與三星記憶體部門，年度獎金就高達數千萬台幣。CNBC駐韓記者金麗莎（Lisa Kim）觀察提到，SK海力士承諾撥出營業利潤的10%作為獎金，換算下來約莫7億韓元，也就是大約50萬美元，這天花板級別的數字，高達韓國普通上班族平均年薪的15倍之多。

全球AI浪潮，美系科技巨頭資本支出瘋狂開炸，直接把韓國晶片雙雄送到風口浪尖。高頻寬記憶體（HBM）訂單接到手軟，三星電子（Samsung Electronics）與SK海力士（SK Hynix）獲利創高，順勢強攻韓國股市半壁江山。圖為韓國半導體企業三星電子（左）與SK海力士（右）的標誌。（Reuters）

股市淪為過場跳板！資產主力全壓不動產

龐大資金從科技業與股市快速套現，隨即像潮水般湧入房地產市場。野村證券韓國高級經濟學家朴政宇點出關鍵認為，韓國人的終極目標始終是買房，股票市場只是邁向房產的踏腳石。數據顯示，韓國家庭資產高達七成五沉澱在不動產，金融資產僅佔二成四。今年四月豪宅買家拿股票、債券變現支付購屋款的比例一舉衝上13.2%，對比前幾年的不到5%，漲幅極為驚人。

房價高居全球第三！江南豪宅地段狂洗牌

資產配置的偏好，來自於長期報酬率的顯著差異。野村證券韓國高級經濟學家朴政宇進一步說明，房地產長期提供相當穩定的報酬，狂潮爆發前，房市每年報酬率約在4%左右，反觀股市年化報酬僅1%且波動劇烈。數萬億韓元熱錢瘋狂湧向首爾江南區等核心豪宅地段，直接推升首爾躍升為國際級高房價地獄。CNBC駐韓記者金麗莎提到，德意志銀行最新數據顯示，首爾購屋成本已高居全球第三，僅次於香港與蘇黎世，買房難度顯露無遺。

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複合型兩極化襲來！K型經濟拉開貧富差距

AI創造出驚人財富，卻也狠狠撕裂了社會結構。高薪科技產業拉開所得差距，房價暴漲更讓沒搭上順風車的民眾望塵莫及。CNBC駐韓記者金麗莎引用前韓國央行總裁的說法提到，科技業與非科技業之間出現極為明顯的分化，這種「K型經濟」與「複合型兩極化」的裂痕，早已全面滲透到一般大眾的日常生活中。

榮景背後藏骨牌風險！過度依賴晶片恐釀巨震

這場由晶片堆疊起來的房市神話，最大的隱憂在於過度單一的產業支撐。一旦AI需求冷卻，骨牌效應恐一觸即發。野村證券韓國高級經濟學家朴政宇發出警訊認為，這對韓國經濟與社會整體構成長期威脅。目前政府正推動大型計畫，期盼將晶片產業的收益擴散至其他領域以培養新引擎，畢竟若晶片景氣急遽下滑，對經濟成長、通脹與家庭財富的衝擊將無法想像。儘管AI熱潮預計延伸至2028年，但在財富分配嚴重失衡的挑戰下，韓國社會正面臨前所未有的考驗。

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