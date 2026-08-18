拉夫羅夫重申南千島群島主權　批日方抗議「越界」

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）8月13日登上南千島群島（日本稱北方四島）的伊圖魯普島（日本稱擇捉島），引發日本強烈抗議。俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）周一強調，南千島群島為俄合法領土，批評日方抗議「越過底線」。



拉夫羅夫表示：「我們的鄰國日本發表了完全不可接受的言論，聲稱俄羅斯總統不能訪問俄羅斯的任何領土，這無疑越過了體面的底線。」

在普京上周登島後，日方稱該區域為日本「北方四島」固有領土，並向俄方表達反對立場，觸發俄日外交爭鋒。

2026年8月13日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）訪問爭議島嶼南千島群島（日本稱北方四島）。（Reuters）

隨後，莫斯科召見了日本駐俄大使武藤顯要求說明立場，但日方以大使不在莫斯科、身體不適為由拒絕赴約。拉夫羅夫對此表示：「我們完全不理解。」

同時，拉夫羅夫抨擊日本推行軍國主義路線，敦促日方專注內政，而非對俄指手畫腳。

俄羅斯和日本從未簽署過二戰後和平條約，圍繞南千島群島仍是俄日雙邊關係中的一個主要爭議點。拉夫羅夫指出，日本加入聯合國即代表接受二戰結果、認可俄對千島群島的主權。