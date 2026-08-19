墨西哥擬收緊對華貿易措施　加徵或提高中國鋼鐵和汽車等產品關稅

當地時間8月19日，路透社援引四名知情人士消息稱，墨西哥正考慮對來自中國等國家的部分產品實施進一步貿易限制，同時對其他產品提高現有進口關稅。



據報道，墨西哥經濟部和財政部正在評估，哪些目前不受雙邊貿易協定覆蓋的產品可能面臨新關稅，以及哪些產品可能被提高稅率。其中一名知情人士透露，鋼鐵產品和車輛是主要候選類別。

2025年12月5日，美國總統特朗普（Donald Trump，右）、墨西哥總統辛鮑姆（Claudia Sheinbaum，中）和加拿大總理卡尼（Mark Carney，左）共同出席2026年世界盃抽籤儀式。（Reuters）

對此，負責對外貿易的墨經濟部在一份聲明中稱，目前尚無實施新關稅調整的具體計劃或提案，但該部門表示正在與部分企業進行持續磋商，磋商性質與今年早些時候針對亞洲進口商品的一攬子關稅方案類似。經濟部還稱，將繼續對涉嫌低於成本價傾銷進口產品的個案展開調查，此舉可能導致徵收新關稅。墨財政部則拒絕置評。

美媒炒作稱，在墨西哥總統辛鮑姆（Claudia Sheinbaum，又譯欣鮑姆）尋求將《美墨加協定》（USMCA）的有效期延長多年之際，此舉意味著墨西哥將「進一步向華盛頓靠攏」。

彭博社7月底就曾報道，美國政府正要求墨西哥效仿美方做法，對來自北美以外地區的鋼鐵和鋁產品徵收232關稅，以共同限制中國鋼鋁產品進入北美市場。美媒稱，辛鮑姆「願意」在美墨加協定審議中推進這一要求。

據報道，美國和墨西哥政府計劃於9月在華盛頓再次會面，並放話稱需要阻止「不屬於協定成員國卻享受貿易利益」的國家「搭便車」。有知情人士透露，今年早些時候，墨西哥曾提出大幅減少從中國進口鋼鐵，作為推進談判的一項措施。

延伸閱讀：2026年全球「最幸福又住得起」國家排名出爐 墨西哥超越北歐登頂

+ 26

2025年以來，墨西哥數次被曝考慮效仿美國，對中國商品加徵高額關稅。中國外交部對此回應說，作為原則，中方始終倡導普惠包容的經濟全球化，反對各種形式的單邊主義、保護主義以及歧視性排他性措施，堅決反對在他人脅迫下以各種名義對華設限，損害中方的正當利益，我們會根據實際情況堅決維護自身的權益。

中方表示，中國和墨西哥同為全球南方的重要成員，互利共贏是中墨經貿合作的本質特徵。中方高度重視中墨關係的發展，在當前個別國家濫施關稅的背景下，中墨雙方更應加強溝通協調，共同維護自由貿易和多邊主義，共同推動世界經濟復甦和全球貿易發展。

延伸閱讀：墨西哥摩天輪事故 女子掉出車廂不幸身亡 恐怖瞬間遊客全目睹

+ 9

【本文獲《觀察者網》授權轉載。】

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。

