第一批住進深圳保租房的人　1800人仔租到三房兩廳：打算租一輩子

2024年底，在公租房輪候庫還有超過43萬戶等待上岸的時候，深圳推出了第一批保租房。保租房，全稱保障性租賃住房，是指政府提供政策支持，發揮市場作用，以小戶型為主、限定租金水平，面向符合條件的新市民、青年人、各類人才租賃的住房。相比公租房而言，面向人群範圍更廣，沒有收入、年齡等限制，只要深戶無房，在深累計繳納1年社保就能參與搖號。但在租金方面會相應高一些，按照市場價60%確定，公租房則是30%。在很多人還感慨等待公租房遙遙無期時，一些機智的深圳人轉而參與了第一批保租房的搖號，並已成功入住，實現了「彎道超車」。



如果說公租房靠資歷，那保租房便是靠運氣，甭管什麼時候加入搖號隊伍，只要運氣好，就有機會以市場價六折的租金租到心儀房子。在南山中心區，單間2800元（人民幣，下同）；在坪山，三房兩廳1800元。房子大多全新精裝修，三年一簽，只要續簽時仍符合深戶無房的條件，即可無限續租。

00後深漂原本在羅湖花3500元租了一個老小區公寓，現在只用2800元住進了位於南山粵海街道的新小區，從此，房子的採光不再暗淡。85後二胎媽媽冰冰已經排隊了五年公租房，發現保租房後第一時間遞交資料，到收房拿鑰匙只花了一個多月。租房等於買房的她，決定不再買房，租房租到老。

單位在坪山區較偏遠位置，房租1800元（深圳微時光授權使用）

與公租房定位不同 以商品房質素、可以「拎包入住」為特色 點圖放大看更多深圳保租房的相關照片：

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全新小區精裝交付 房租還減半

能夠第一批入住保租房的人除了運氣的加持外，也提前準備抓住了機會。在很多人還不了解保租房的時候，冰冰一家早已對官方發布的「2705套保租房首次面向個人配租」消息嚴陣以待。

此前他們已經排隊了5年公租房，作為深漂還有二胎的85後，上有老下有小的生活裏，深圳的保障性住房一直是他們追求更穩定生活的目標。功夫不負有心人，從遞交資料到拿鑰匙，他們拿下這套三房兩廳86平方的保租房，只花了一個多月。

這套在坪山區一個比較偏遠的位置，房租1800元，是市場價的六折。選這個小區的人比較少，剩下的房源比較多，冰冰認為這是她能搖上號的原因。現在，她正在全身心投入地訂製這套屬於他們的新房子，預計五月份從惠州搬家過來入住，彼時，小孩的上學距離將從10公里縮短至5公里，丈夫通勤也更短了。全家都為抽中這間房子而感到喜氣洋洋，她的丈夫更是隔三岔五趁晚上下了班跑去新房子，看一看坐一坐。

我老公隔三岔五地來，看一次高興一次，真的是越看越喜歡。他一個人待在空房子裏，或許是高興，或許是感慨……

深漂多年，終於在深圳擁有一個穩定住所，不用到處搬家，是多少深圳人可望而不可即的夢，現在這夢有了捷徑——保租房。

2024年11月20日，市住房保障署推出首批保租房2705套，面向符合條件的市民配租，租金按照市場參考租金的60%確定，通過公證搖號方式確定選房順序。保租房的申請條件相對公租房來說，限制更少：深戶、深圳無房、未享受本市其他享受住房保障優惠政策、正常且累計繳納社保一年以上。通常來說，單人、雙人家庭可申請單房、一房一廳，三人家庭可申請兩房一廳，四人家庭可申請三房一廳或兩廳的戶型。

2024年12月中旬，市住房保障署第二批面向個人的保租房配租工作，推出房源3599套面向個人配租，房源涵蓋區域更廣，包括龍崗、龍華、寶安、南山區。李雅潔作為一名00後深漂女孩，就在這一批搖號上岸了，選中了一套位於粵海街道的單房。這批單房的宣傳上寫着37到44平方，實則李雅潔測量過，套內實際面積應該才25平方左右。所幸房子已經是精裝，只差傢俱和家電。李雅潔12月中旬提交的申請，1月3日搖號結果出來，她在選房名單的前十名。選完房子的當天，她便在網上買好了家電傢俱，從申請到入住，也只花了1個月左右。

現在她的月租是2800元，加上物業水電月均3000元左右，也比她此前在羅湖租下的老舊小區改造公寓低了七八百元。

以前是老舊小區，臨街嘈雜，採光也不好。現在是小區高層，天氣好的時候，每天都能在陽台欣賞到美麗的海景日出。

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蘇生和女友同樣是第二批上岸的保租房單間，當時他們認為自己運氣爆棚：

一萬多人搖號，我們是兩百多號，年前就抓緊時間去確定了，等待選房的過程異常激動，心情久久不能平靜。

直到驗房開門的那一剎那，這對終於有了小家的95後情侶彷彿被一盆冰水從頭淋到腳，透心涼。

太小了，說好的38平，結果實用18平。還沒老家一個卧室大，那一刻非常想要退租，可是考慮到租金才1900，今年工資調整，壓力增大，咬咬牙就先將就着住着吧。

現在他們還在訂製傢俱中，爭取在有限的空間裏，延展出兩人兩貓的穩定生活。

新房入住無硬傷 裝修拒絕「跑路風」

普遍上來看，租房和買房的裝修不一樣，當代年輕人租房講究的是跑路風（方便搬出），買房講究的是長期主義，但入住保租房的人們，打破了這個刻板印象。

冰冰把租到的這個保租房，當成了長期居住的新家來裝飾。她花了2萬元訂製了一批櫃子，包括鞋櫃、餐邊櫃、電視櫃和陽台洗衣櫃，買了沙發和廚房電器三件套，其他的電器和傢俱都從現在的老家搬運過去。她現在經常往新家跑，沒事的時候去搞搞衛生，擦牆拖地，讓師傅上門安裝一些廚房設備。

李雅潔的單身公寓配置的設施會更多一些，更趨向於一個精裝修的交付標準。廚房油煙機、衛浴等等都有配置，她只需要買牀、櫃子、書桌和沙發以及窗簾等軟裝，還有空調、洗衣機、熱水器之類的家電。剛好趕上國補，她全屋佈置好只花了16000元左右。雖然這16000元相當於她之前四五個月的房租，但她考慮到以後在這邊長期居住，所以認為相當划算。為此，她在住進去時還準備了儀式感滿滿的入宅儀式。

一般來說，保租房的合同是三年一簽，符合條件的話，就可以一直續住，住得越久，前期的裝修投入性價比就會越高。有些人不符合條件，或是房子容納不了家裏的人口，便會退房。按照規定，退房時，房子需恢復至入住時的狀態，包括但不限於打掃乾淨、保持附屬設施完好等。如果房屋及附屬設施有損壞或丟失，還需自行承擔維修費用。從目前入住保租房的人的反饋來看，目前他們還沒發現保租房有其他讓他們產生退房想法的硬傷。

冰冰觀察到，小區裏很多鄰居是從其他區搬過來的，目前小孩的插班問題比較大，尤其是三、四年級的插班生，他們希望能解決就近上學的問題，附近的小學能夠擴班。李雅潔發現物業群裏近期有人反饋噪音的問題，主要是搬家和裝修的人比較多，上下樓層還會產生一些噪音，隔音不太好。

當然在那麼多的優點面前，我認為這個小小的缺點還是能被忍受的，整體來看，瑕不掩瑜。

蘇生這對情侶目前也在竭力應對噪音的問題，他們的保租房在40樓以上，裸房的隔音效果較差，因為樓層高，迴響聲音大，除了上下樓的噪音，還有臨近地鐵的聲音等等。他們在裝修的時候，特意買了靜音棉條和隔音材料的櫃子，牀做成了封閉推拉門形式，企圖阻隔外界噪音。這段時間他們在保租房裏打地鋪試睡了幾天，發現這個小區被戲稱為「呼嘯山莊」不是沒有道理。

鴨鴨現在已經交着保租房的房租，但實際入住時間還在推遲，因為房屋牆面開裂和發黴的問題沒有解決。

應該是長期沒人住導致牆皮開裂了，目前和物業說了，也陸續有師傅來修補，但是工期效率比較慢，因為基本每戶都有牆皮開裂的情況。

她住進的這套保租房是獨棟，沒有花園，和隔壁商品房離得遠，所以也無法共享商品房的福利。一樓是垃圾站，她感覺味道挺大的，在電梯內都能聞到。但房子便宜、地理位置也好，鄰里鄰居都友好。有捨有得，她已經非常滿意了。

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「能租一輩子 就不打算買房了」

在安穩落定之前，不少深圳人就像深圳這座城市的浮萍，工作換到哪裏，就搬到哪裏。冰冰來了深圳六年，戶口隨着工作到處落地，從福田到羅湖再到南山，最後到了坪山。原因無他，坪山比較偏僻，保障性住房排隊人數少，更容易上車。

去年她生下二胎，加上婆婆，一家三代人住在惠州的房子，她全職帶娃，丈夫在坪山工作。看着遙遙無期的公租房輪候，他們也想過買安居房，直到終於幸運租到了保租房，便徹底打消了買房的念頭，決定在這房子至少住上11年。11年光景，大兒子將在這個房子長大到18歲成人，小女兒也到了上初中的年紀，到時他們存款有餘，將再另作打算。

實話實說，有時候想想，很慶幸我們沒有像同齡人一樣去買房，現在就不用揹負幾百萬的房貸。只需要每個月交租金就可以享受商品房的福利，知足了。

按照月租1800元來算，即使加上水電物業，一個月也不超過2200元，這樣一年的房租也不到25000元，即使住上10年，當作25萬算，也只夠買得起深圳10平方的房子。

作為福利房，保租房的續租條件簡單，總而言之一句話，只要按照規定租房，就不會節外生枝。

深戶和本市有住房的條件不變，承租期間不拖欠房租、不違規轉租等，就能滿足續租的條件。

不像企業的保租房和人才房，房子和工作有了深度的綁定，只要從企業離職，便只能從房子搬出，讓其他的入職人員搬進。

李雅潔也認為現在的居住環境非常好，鄰居都是二三十歲的高素質人群，最近剛搬進來，大家都互相串門、抄作業，一片和諧的景象。而且因為小區裏的屬性構造比較特殊，包括回遷房、企業的人才房和保租房，所以也避免了以正價購買商品房的業主產生其他情緒。

考慮到我現在的收入，在深圳買房壓力還是很大的，所以我會一直續租下去。

搬進保租房，也讓她更堅定了在深圳紮根的想法，她把戶口也從派出所的集體戶，落戶到了保租房的個人戶上了，成為真真正正的深圳人。她想，以後要是結婚有小孩，這間單身公寓住不下了，她會申請調換面積更大一些的房源。

另一位搖上保租房的辰月現在租上的三房兩廳，住上了一家五口人。

小區面積不大，與原本業主共用樓下花園、兒童遊樂區、棋牌區、運動器械區，有地下停車位，目前還沒接觸原本業主，也沒聽說有什麼意見。

對於買不起房的深圳人來說，保租房更像是一根稻草，有需要的人，只要抓住了便不會輕易放開。所以，第一批住進保租房的人是幸運的，至少在定居上，他們比其他的深漂多了更多的選擇權和穩定性。

第一批保租房共13923戶家庭認租，房源2705套，中籤率三房約22.8%（4.38戶搶1套），兩房約9.9%（10.1戶搶1套）。第二批保租房房源3599套有27554戶申請，申請人數較第一批翻倍。截至目前，最新一批保租房為南山區2024年建設籌集保障性租賃住房項目，政府組織配租類保租房項目2個共1498套房源。

越來越多深圳人認識和熟悉保租房之後，或許保租房的申請會越來越火爆。房源數量有限，競爭也會變得更加激烈。有興趣參與的大家也要做好準備，在遊戲開始前也拜拜老爺，開始這場關於運氣的博弈。

備註：文中人物為化名。

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