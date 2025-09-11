夫妻廣州租屋　竟因生小孩被業主勒令3日搬離　｢合同至上｣惹爭議

近日，廣州市白雲區一對住出租屋的夫妻，因生了小孩就被房東「趕走」，到底是怎麼回事？



夫妻住合租房生娃，被房東認定為「違約」

2024年1月26日，王女士和某租房平台簽訂房屋租賃合同，租下廣州市白雲區某小區單元的一間房。在此期間，王女士結婚並生下一個孩子。本來以為生活會越來越好，卻突然被管家說違反了合同約定，要求他們在3個工作日內搬離。如果沒有搬離，房東會把他們的個人物品、行李等全部清走，若有經濟損失，後果自負。

平台方工作人員解釋，該房屋屬於合租房（意即多戶人家在一個單住內租住），簽訂合同時已提醒過最多入住人數不超過2人，並且不可以佔用公共區域，現在王女士不僅生小孩，每天還有老人家過來帶仔，遭到其他租客投訴。

據悉，租房合同裏寫明：不得超過2人/間房，且居住人年齡必須為18-40歲之間，公共區域走廊僅支持擺放鞋架，且保障正常通行，不得影響其他租戶及同住人的正常使用。

對於以上內容，租房平台的工作人員表示，在簽約確認合同之前，相關內容都有重複提醒

對於「強制要求3個工作日內搬離」的說法，租房平台的工作人員回應稱，發正式通知有一周左右時間，搬離日期也可以協商，但夫妻倆堅決不願搬離，溝通無果才做出強制決定。

合同至上？

對於上述事件，不少人認為：

「合同就應該遵守，應該有契約精神，說好了不能住未成年人，就是不能住。」

「自己生孩子，為什麼讓其他租客來承擔生活受影響的損失？」



乃至不友好地反問：

都已經合租了，為什麼還要生孩子？

另一方面，也有不少人認為，王女士因為在合租房裏生孩子，就要被「掃地出門」，非常不人道。而且，夫妻兩人是租房之後生育的，並不是故意違反合同，租房合同還能管得着生孩子嗎？

平心而論，合租條件下的生育，自帶着大都市勞動者的艱辛，但也的確會影響房東、其他租客的利益，其背後的法理情該如何平衡？真的要「法不容情」嗎？

其實，上述租房平台制訂的租房合同當中提出的對租住人口、人均面積的限制，源於地方層面治理群租的規定。2022年《廣州市住房租賃標準有關問題的通知》規定，出租用於居住的房屋，承租人人均使用面積不得低於5平方米（不含廚房、衛生間、陽台和地下儲藏室），但是，前述通知還是留下了「彈性空間」：「承租人與同住人之間具有贍養、撫養、扶養義務關係及醫療護理等特殊情況的」，不受人均5平方米的限制。

治理群租、設置最低人均居住面積，是為了保障基本的消防安全、公共衛生等要求，但是地方政策也基於人道精神，為王女士家這種生孩子、帶老人等特殊情況留下了空間，並沒有做一刀切的規定。

特殊人群的租房困境

不過，這件事情引發熱議，還是折射出當前租房市場上存在的特殊人群租房難問題。

當前，有些房東、平台為了減少麻煩，對租客提出了很多要求，其中有一些明顯帶有歧視性的意味，比如說，不租給老人（甚至是中年人）、孕婦等。

今時，租房市場上對租客年齡或特殊狀況的歧視行為屢見不鮮（微博@新京報我們視頻）

據在某房產中介工作7年的劉語玲介紹：

老人的房租漲幅遠超年輕人。一般來說，年輕人第二年房租漲幅在5%到10%之間，但是老年人的房租漲幅會超過20%，甚至也有房東故意大幅漲價『逼退租戶』的情況。

同時，北京、上海等城市超2/3的中介機構對60歲以上老人設限，部分平台將「60歲以上租客」自動歸類為高風險群體。68%的房東認為老年租客「生活習慣難磨合」，45%擔憂房屋維護成本增加。部分品牌公寓甚至明文規定「限18-40歲」租客。

「老齡化社會」和「生育友好型社會」，兩個社會願景的構建卻遭遇了租房市場裏的「冰冷」。一邊是基本的人道精神，一邊是合同契約；一邊是普通人生存困境，一邊又是合租者、房東等其他人的利益受到影響。

「居大不易」是現代人生活的場景性焦慮。關起門來，搞合租房裏的「囚徒博弈」，沒有一方是贏家；只有放到公共政策層面上，引進公共政策傾斜、社會支持力量，用「做加法」的思路，才能更好地消弭矛盾，事實上提升生育意願。

據北京執業律師楊鑫介紹，一些地方已經開始了「將禁止年齡歧視寫入租賃相關的法律法規」的相關嘗試，比如杭州餘杭區的法院判決房東拒租老人行為構成年齡歧視；北京推出老年公租房，配備專門的適老化設施等等。

除了政策上建設公租房、保障房，一些大的租賃平台也可以推出針對老年租戶的產品，提供靈活的租期，也可以參考國外『代際合租』的模式，讓老人和學生合租，實現共贏。 中介工作人員劉語玲

而在此次事件中，「夫妻合租房生娃」的相關課題，也不只是合同與人道的單選題，不該只是房東、租客的博弈，要放到「居者有其屋」「打造生育友好型社會」的大命題下找思路。比如，針對生育痛點施策、精準發放生育補貼、適當減低房東稅費，將未成年子女數量較多的家庭納入公共租賃住房優先配租範圍等，都是可以嘗試的辦法。

「麻煩」不應該是被租房市場拒之門外的理由。畢竟生育和衰老，都是全社會難以繞開的課題，為當下的老人、孕婦等人群改善居住生活，也是在為我們自己的將來鋪路。

