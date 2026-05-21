美媒：美國着手擬定對古巴軍事行動方案　情報部門正推演相關後果

據報道，美國政府著手擬定針對古巴的軍事行動方案，美國情報機構也在研究這些軍事行動可能導致的直接後果，以及分析可能隨之而來的連鎖反應。



哥倫比亞廣播公司（CBS）星期三（5月20日）引述美國兩個匿名官員報道，情報機構本月較早時，追蹤到一艘受制裁且懸掛俄羅斯國旗的油輪駛向古巴。當時，美國國防部和軍方情報機構已開始分析，如果美國對古巴發動攻擊，古巴會如何回應。

這兩名官員說，為美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）制定相關軍事選項的工作已在進行。有關的情報分析不僅要預測一旦美國採取行動會有什麼直接後果，還包括可能引發的連鎖反應。軍方智囊在為總統制定選項時，一般會把這類分析納入考量。

美國情報機構的評估是否已有結論尚不清楚，但正在持續進行。

今年以來，特朗普政府對古巴實施了更多制裁，除了針對古巴的軍方和情報官員，也進一步收緊古巴的燃油供應和船運。

2026年2月28日，美國佛羅里達州邁阿密，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的支持者手持美國與古巴國旗，抗議古巴政府。（Reuters）

美國以謀殺等罪名起訴古巴前領導人

美國星期三更宣布以謀殺等罪名起訴古巴前領導人勞爾卡斯特羅（Raul Castro），引發有關特朗普要推翻這個共產主義國家的揣測。

美國司法部指控94歲的勞爾卡斯特羅和另五人，涉嫌在1996年古巴流亡分子所乘飛機被擊落事件中，犯下謀殺四人和破壞飛機等罪行。事發當年，勞爾卡斯特羅是古巴的革命武裝力量部部長。

古巴指美國的起訴舉動完全出於政治動機，毫無法律依據。古巴總統迪亞斯·卡內爾（Miguel Diaz-Canel）說：「這進一步證實他們捏造事實，要為向古巴發動軍事侵略找藉口。」

他說，勞爾卡斯特羅深受古巴人民愛戴，美方企圖抹黑他，純屬徒勞。

美國要重演委內瑞拉劇本？

彭博社分析，美國此舉引發外界猜測它有意在古巴「重演委內瑞拉劇本」，準備對古巴採取軍事行動。今年1月，特朗普派兵突襲委內瑞拉抓捕了總統馬杜羅（Nicolas Maduro），將他帶到美國後以多項罪名起訴。

2026年1月6日，美軍特種部隊3日派兵前往委內瑞拉，強行帶走總統馬杜羅（Nicolas Maduro，右）及其妻子。據《紐約時報》報道，馬杜羅近來經常在公共場合跳舞，並表現出一副漫不經心的態度，這被總統特朗普（Donald Trump，左）的團隊視為挑釁，最終成為白宮下令出兵的導火線。（Getty）

特朗普星期三面對媒體時，淡化會對古巴動手的可能性。當記者問，起訴勞爾卡斯特羅後還會不會使局勢進一步升級，特朗普說：「不會，不會升級。我不認為有那個必要。」

同一天，民主黨一組參議員提出一項決議，要阻止特朗普動用軍隊對付古巴。他們指出，古巴並未對美國的國家安全構成重大威脅，特朗普卻多次威脅要派兵推翻哈瓦那（Havana）政府。

美國長期對古巴實施經濟、金融封鎖和貿易禁運。美國對委內瑞拉和伊朗採取軍事行動後，特朗普也對古巴發出威脅，公然稱「下一個是古巴」。

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）星期三向古巴人民發布一段西班牙語視頻，將古巴的燃料和食品短缺歸咎於政府。他還說，若古巴採取開放政策，美國將提供1億美元（約7.8億港元）的援助。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

