魯比奧隨特朗普訪華　着馬杜羅同款Nike Tech搭空軍一號照瘋傳

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）將於本港時間5月13日（周三）晚上抵達北京，展開其訪華行。國務卿魯比奧（Marco Rubio）亦有隨行。有網民發現，魯比奧在空軍一號上放棄了他慣常穿着的西裝，換上了一套Nike運動服，似乎與委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）今年1月被美方強行擄走時身穿的Nike運動服同款。照片其後在社交平台上瘋傳。



白宮通訊主任張振熙（Steven Cheung）在社交平台X上發布的照片​​顯示，魯比奧身穿灰色Nike Tech抓絨運動服，這與美國高級官員在正式出訪期間通常身穿西裝截然不同，顯得格外休閒。

這身裝扮很快就讓人聯想到今年1月在網上流傳的所謂「委內瑞拉Nike Tech」梗圖。當時，委內瑞拉總統馬杜羅遭美方強行擄走，特朗普其後在網上發布馬杜羅被捕時身穿Nike Tech運動服的照片，引發了「委內瑞拉Nike Tech」梗圖的熱潮。

圖片曝光後，社交媒體用戶紛紛湧入X平台，發表各種玩笑和評論。

一位X用戶在一張經過編輯的圖片旁寫道：「馬可（Marco，魯比奧的名字）要當飛機上的 DJ了嗎？」魯比奧早前擔任朋友婚禮派對的DJ亦受到高度關注。

另一張瘋傳的表情包將魯比奧稱為「馬可·盧比奧版的馬杜羅」，繼續將這位國務卿的穿着與目前瘋傳的馬杜羅照片進行比較。

據霍士新聞（Fox News）報道，雖然高層官員乘坐空軍一號出行時通常都會身穿正裝，但魯比奧的便裝打扮卻讓人們得以一窺幕後風采，並迅速成為社交平台上的又一熱門話題。