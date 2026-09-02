外媒：上合組織潛力巨大　推動地區繁榮發展　影響力塑造世界秩序

2026年上海合作組織峰會（SCO）於8月31日至9月1日在吉爾吉斯首都比什凱克舉行。多家外媒指出，自成立以來，上合組織始終踐行「上海精神」，堅持團結協作，搭建了重要多邊合作平台，為推動地區繁榮發展作出了重要貢獻。



成果豐碩：上合組織推動地區繁榮發展

據白俄羅斯國家通訊社（BelTA）報道，2026年是上合組織成立25周年。25年來，上合組織逐漸發展為橫跨歐亞的重要多邊合作機制。目前，上合組織共有10個正式成員國、2個觀察員國和15個對話夥伴。

多國領導人出席上海合作組織峰會 共同商討合作項目：

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白俄羅斯國家通訊社還指出，上合組織為各參與方搭建了一個「平等對話的平台」，強調求同存異、合作共贏，迄今已建立起貿易、投資、金融、交通、能源、農業、工業等多領域合作機制。

哈薩克Toppress通訊社關注到，多年來，上合組織始終踐行「上海精神」，主張互信、互利、平等、協商、尊重多樣文明、謀求共同發展，為推動地區繁榮發展作出了重要貢獻。

哈薩克Toppress通訊社在報道中特別提到，作為區域經濟合作的重要成果，中吉烏鐵路的意義，不僅在於有望極大縮短亞歐之間的貨物運輸時間，更在於這條鐵路已成為上合組織框架下政治互信轉化為務實合作的生動體現。

中吉烏鐵路的價值在於，它可以規避俄國的影響力，直接透過伊朗連接東地中海沿岸地區，這才是歷史上絲綢之路的主貿易線路。（央視網《走遍中國》）

潛力巨大：上合組織「影響力正迅速增長」

土耳其阿納多盧通訊社（AA）報道稱，上合組織為亞歐大陸國家搭建了一個重要的對話平台，成為當今世界幅員最廣、人口最多的綜合性區域組織。

土耳其阿納多盧通訊社指出，上合組織將繼續推動各方在能源、貿易、交通、數字化和安全等多領域合作，攜手共創可持續和平、發展與繁榮。

據哈通社報道，塔吉克政治學家、國際關係專家謝拉利・里佐永表示，上合組織對促進地區各國之間的政治互信、經貿往來、交通運輸以及文化交流等，發揮了重要作用。

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謝拉利・里佐永指出，上合組織的擴大以及「上合組織+」模式的建立，增強了該組織的地區影響力，也為中亞國家與其他地區國家之間的多邊合作提供了重要平台。加入上合組織並積極參與相關活動，「將提升中亞國家在國際地緣政治舞台上的重要性」。

展望未來，上合組織將在「塑造世界秩序方面發揮重要作用」。「毫無疑問，上合組織具有巨大潛力」，隨着世界局勢變化，其影響力正在迅速增長，俄羅斯政治學家費奧多爾・盧基揚諾夫在接受「俄羅斯新聞網」（News.ru）採訪時表示。