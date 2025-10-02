黃仁勳點名AI新時代「兩工作最吃香」：需求翻倍再翻倍

英偉達（Nvidia或NVDA，又名輝達）行政總裁黃仁勳在9月18日接受英媒訪問時表示，由於資料中心的加速發展，而為了加快建設這些工廠，「水電技工和木匠等工人將在AI新時代下十分搶手」，需求甚至將「每年翻倍再翻倍（doubling every single year）」。



綜合外媒報道，建設一個佔地約23萬平方米的資料中心，預料將帶來1500個建築相關的工作崗位，並且這些工人一般無需具備大學相關資歷，預料其中許多人的工資加上加班費，總計年薪會超過10萬美元（約77.8萬港元）。

而資料中心建成後，還需約50名工人負責維護，每一份職位空缺都能在周邊經濟額外創造3.5個就業機會。

黃仁勳還主張，年輕人的下一次機會在於實體產業，而非軟件等技術產業，他早前被問及如果回到20歲年輕時光將從事何行業時，坦言「對於剛剛畢業的20歲年輕人黃仁勳而言（For the young, 20-year-old Jensen, that’s graduated now）」，可能會投身物質科學（physical science，或物理科學）相關課程，而非軟件工程科學。

2025年9月16日，英國英格蘭，圖為財相李韻晴和Google工作人員來到Hertfordshire郡一個完工的資料中心召開揭牌儀式。（Getty）

英偉達上周宣布與OpenAI建立戰略合作伙伴關係，計劃向OpenAI投資高達1000億美元，並部署配套資料中心。報道引述管理諮詢公司麥肯錫（McKinsey）預測，投入資料中心的全球資本支出將在2030年達到7萬億美元（約55萬億港元）。