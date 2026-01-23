Elon Musk：美國AI產業下半年或因電力問題陷窘境　中國沒這困擾

在瑞士達沃斯論壇上，馬斯克（Elon Musk）為美國AI產業的狂熱潑下一盆冷水。

據《財富》22日報道，馬斯克在與美國貝萊德集團首席執行官、世界經濟論壇臨時聯合主席芬克（Larry Fink）的對話中表示，制約美國人工智能（AI）發展的最大瓶頸，是競爭對手中國完全無需應對的電力短缺問題。



「我認為，人工智能落地應用的根本制約因素就是電力。」馬斯克說，美國AI晶片產能正呈指數級擴張，但電力配套建設的滯後，已嚴重拖累AI數據中心的模型訓練與部署效率。

2026年1月22日，馬斯克（Elon Musk）出席達沃斯論壇（Reuters）

他預測，或許就在今年下半年，美國就將陷入「晶片造得出、卻開不了機」的窘境。

報道稱，美國電網系統之所以弊病叢生，根源在於數十年的投資不足與基礎設施老化。隨着科技企業對電網供電的依賴程度與日俱增，供電可靠性不足、產能受限等問題，正直接阻礙AI技術的落地速度，引發投資者對「AI泡沫」的擔憂。

能源困境已傳導至產業端。有能源領域專家指出，英偉達位於加州聖克拉拉總部的兩座超大規模數據中心，因電力供應遲遲不到位，或將空置數年。與此同時，AI產業催生的海量用電需求，疊加電網升級的壓力，最終成本將轉嫁至普通民眾身上，讓他們的電費賬單持續攀升。

《財富》指出，馬斯克在達沃斯的表態，印證了眾多AI投資者的隱憂：在產能供給層面，中國早已大幅領先美國，且完全沒有美國面臨的電力問題。以太陽能為核心的能源結構，相較核電更具成本優勢，部署周期更短，安全風險也更低。

「中國的電力增長速度驚人。」馬斯克評價道。

↓ 馬斯克在論壇上指，美國平均用電量為500吉瓦。中國光是太陽能發電每年就能滿足美國一半用電量 ↓

全球能源監測機構的太陽能追蹤數據顯示，中國已投運的太陽能發電裝機容量，接近美國的四倍。若計入在建項目的潛在產能，中國太陽能發電總裝機容量預計將達111.8442萬兆瓦，而美國僅為23.7947萬兆瓦。

「太陽能是目前全球最大的能源來源。」馬斯克強調。

他還補充道，若以太陽能滿足全美電力需求，所需的佔地面積其實並不高——一個邊長100英里的正方形太陽能發電場，就足以支撐整個美國的用電需求。

然而，美國的政策導向正持續扼殺太陽能產業的發展潛力。儘管特朗普政府一再敦促電網運營商提升供電能力，卻始終反對向太陽能轉型，還取消了可再生能源補貼，理由是這類補貼「會危及電網安全」。

去年，特朗普政府對來自東南亞國家的太陽能製造商徵收高額關稅。太陽能電池和麪板產品將面臨根據產品原產國而定的「反補貼稅」：越南為395.5%，泰國為375.2%，馬來西亞為34.4%。而柬埔寨因「拒不配合調查」，被徵收高達3521%的關稅。

背後緣由，是此前多家在美經營的製造商聲稱中國公司通過東南亞國家，向美國市場「大量投放不公平的廉價商品」。美國太陽能製造貿易委員會更是無端指責在東南亞設廠的中企「涉嫌傾銷」「接受不公平的補貼」，導致美國產品喪失競爭力。

談及此，馬斯克表示，美國對太陽能產品設置的關稅高得離譜，「這直接導致太陽能項目的部署成本被人為抬高，完全違背了市場規律」。

2026年1月20日，美國華盛頓，在其第二個總統任期滿一周年之際，特朗普（Donald Trump）在白宮舉行記者會發表講話。圖為特朗普手持一份文件，上面列舉了他過去一年的成就。（Reuters）

值得一提的是，為緩解電力困境，美國總統特朗普近期和多位州長向美國最大電網運營商——賓夕凡尼亞-新澤西-馬里蘭互聯電網公司（PJM Interconnection）施壓，一方面要求其提升供電能力，另一方面推動該公司舉辦一場拍賣活動。

通過此次拍賣，PJM將提供15年期的承購協議，幫助電廠開發商獲得融資，進而將電力成本從普通消費者轉移至數據中心運營商。白宮和州長敦促PJM在9月底前舉行這場特別的一次性拍賣。

PJM電網為美國13個州及華盛頓哥倫比亞特區的超6500萬人口供電，其供電區域包含全球最大的數據中心市場——弗吉尼亞州北部。近年來，PJM互聯電網區域內的電價大幅飆升，主要原因是科技企業為訓練、運行AI系統，大規模興建數據中心帶來的用電需求激增。

美國內政部長伯古姆（Doug Burgum）上周向記者表示：「我們深知，AI所藴含的能量與生產力，將重塑每一份工作、每一家企業、每一個行業。但在這場與中國的競速賽中，我們首先要解決的，是AI的『動力問題』。」

本周三（21日），特朗普在達沃斯論壇發表講話時，進一步拋出方案，鼓勵科技企業自行建設發電站以保障AI發展電力需求，還宣稱政府將在短短三周內完成相關審批，而以往此類審批往往需要耗費數年時間。

與美國的窘迫形成鮮明對比的是，中國已構建起穩定、廉價、綠色的電力體系，為AI產業發展築牢根基。國家能源局近日發布的數據顯示，2025年，我國全社會用電量歷史性突破了10萬億千瓦時，尤其是每用3度電（千瓦時），就有1度多是綠電。去年，風電光伏合計裝機也歷史性超過火電。

不僅如此，我國還超前佈局電力能源體系，為未來發展「留足餘量」。除了特高壓技術支撐的「西電東送」工程，還通過「東數西算」工程，就近用好西部地區富集的電力資源。

本文獲觀察者網授權轉載。

