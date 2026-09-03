馬斯克預言AI帶動全球經濟爆升30%！2027年完全取代人類數碼工作

馬斯克（Elon Musk）在G20會議上表示，預計AI將使全球經濟規模增加約20%至30%，相當於每年增加約20萬億至30萬億美元。此外，馬斯克預計到2027年底，AI將能夠完成所有數碼領域的工作，即不需要人工直接操縱完成的工作。



軟件方面，AI編程能力明年可能達到「Stockfish級」，人類將無法與AI競爭軟件開發；未來12至18個月內，AI將在各類工程和其他數碼領域的能力水平將會「極為出色」。

馬斯克在G20會議上表示，預計AI將使全球經濟規模增加約20%至30%，相當於每年增加約20萬億至30萬億美元。（X@cb_doge）

在機械人領域，馬斯克預計未來10年全球人形機械人數量將超過10億台，每台機械人的生產力至少相當於人類的5倍。他認為，人形機械人有望使全球經濟規模擴大10倍以上。

馬斯克認為，人形機械人有望使全球經濟規模擴大10倍以上。

馬斯克同時警告AI行業正面臨電力供應短缺，並直言這已經不是一個遙遠的問題。他預計，2027年AI晶片可能面臨至少15吉瓦的電力缺口，原因是AI晶片產量增速約為40%-50%，而中國以外的電力增速約為10%-20%，增長速度較快的曲線將壓倒較慢的曲線。

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對於其他國家而言，建設大量電力，託管AI數據中心，並對其徵稅、收取合理費用將是「機遇」。

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