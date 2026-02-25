名歌手涉毒被捕惹眾怒　才當爸4個月　曾合作Super Junior、太妍

韓國歌手Chancellor曾以音樂製作人團隊「二段橫踢」身分活動，曾創作出Super Junior《Y》、SISTAR《MISS SISTAR》等歌曲，過去他的歌曲《Angel》還找來太妍獻聲合作。



23日爆出國際女團XG的總製作人SIMON在名古屋飯店客房內因持有古柯鹼被逮捕，未料Chancellor也在場，同樣被警方逮捕。

韓國歌手Chancellor（IG@chancellorofficial）

Chancellor曾合作Super Junior、太妍、SISTAR，為國際女團XG製作歌曲：

+ 5

客房查獲古柯鹼、大麻 當爸4個月染毒惹眾怒

綜合日本、韓國媒體報導，22日SIMON前往名古屋觀賞XG在當地的演唱會，未料23日凌晨因涉嫌違反《毒品管制法》而遭到逮捕，當時傳出一共有4人被抓，包含日本唱片公司AVEX的員工長谷川雄大等人。

警方當時從房間內起出4包古柯鹼、1包大麻，目前正調查來源。AVEX已坦承此事，也為了員工涉毒道歉。

24日再有媒體爆料，韓國歌手Chancellor就是其中一名被逮捕的嫌犯。不少人驚訝居然有韓國藝人涉毒還跑到日本，不過實際上Chancellor與XG同屬經紀公司XGALX，也曾為XG製作專輯，跟主要製作人有這層淵源似乎也不意外。

尷尬的是，Chancellor的女兒才剛出生4個月，初為人父卻鑄下大錯。目前經紀公司XGALX僅低調回應還在掌握狀況中。

【延伸閱讀】米倉涼子涉毒案已脫罪 檢方震怒稱「重大失敗」 她心死動念隱退（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 19

延伸閱讀：

GD不忍了！怒告上百酸民「已在警局認罪」 公司撂重話：海外也不放過

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】