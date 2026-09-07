美男受困79米峭壁單手報警求救　第一句竟問「會上新聞嗎」｜有片

美國近日發生一宗驚悚受困事件，一名男子在徒手攀登峭壁時高估自身能力，不幸卡在79米高的岩壁上進退兩難。他單手抓著岩壁、另一隻手滑手機打電話求救，還特別請搜救人員不要通報媒體，直言「怕被爸爸罵」。救援團隊出動無人機鎖定位置後，花費42分鐘便將他安全救下。



攀登約納山路線選錯！受困79米高峭壁進退維谷

一名男子在徒手攀登峭壁時高估自身能力，不幸卡在79公尺高的岩壁上進退兩難。（White county public safety）

據外媒報道，8月25日晚間7時許，20歲男子佩里（Thomas Perry）前往美國佐治亞州北部的約納山（Mount Yonah）挑戰徒手攀爬（scramble）。然而他僅穿著普通跑鞋且背著重物，因走錯路線，不幸受困於距離地面約79米高的陡峭花崗岩壁上。當時他腳下踩著一塊僅有20英吋立方（約50cm×50cm）的極小岩石落腳點，既無法繼續向上登頂，也無法安全向下撤退。

男子求救驚險畫面▼▼▼

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單手抓岩壁單手撥電話911求救 電話第一句竟問「會上新聞嗎」

男子被迫單手死死抓著岩壁凸起處維持平衡，騰出另一隻手拿出手機撥打911報案。在緊張的求救過程中，男子語氣異常冷靜，甚至特地向接線員詢問這宗事件是否會被媒體報導，並坦承「不想讓爸爸看到」。警方隨後派出搜救無人機進行空拍搜索，在巨岩邊緣發現這名背著背包、單手滑手機等待救援的男子。

搜救隊耗時42分鐘化險為夷

佐治亞州懷特郡公共安全局（White County Public Safety）接獲通報後迅速派員趕赴現場，由消防員羅珀（Will Roper）從上方架設繩索系統垂降至受困位置。

羅珀指出，約納山雖是熱門攀岩聖地，但佩里裝備極度不足，

這是我見過裝備最少的攀登者。

羅珀強調佩里當時及時停止冒險並打電話求救是絕對正確的決定，否則極可能發生致命墜落；救援團隊最終耗時約42分鐘，順利將這名淡定男子平安帶回地面。

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